F1｜韋斯達賓爭標攬炒大陰謀　賽事總監：有過火行為隨時扣分

F1煞科戰前夕，咸美頓與韋斯達賓同得369.5分，進入阿布扎比上演一場過的「總決賽」。

「韋少」以更多的分站冠軍暫時領先，或許不少車迷有瘋狂的想法，倘若韋斯達賓撞走咸美頓的話，便可首度稱霸。F1賽事總監馬斯直言，若果韋少今站有任何過火行為，判罰將不會手軟。



咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）今季鬥足全季，5度換位後同得369.5分，「韋少」以較多的9次分站冠軍領先，倘若今站雙雙退賽，韋斯達賓便可贏得個人首個世界冠軍。

咸美頓韋斯達賓由頭鬥到尾 如何煉成神奇的369.5分

咸美頓與韋斯達賓今季由頭鬥到尾，經歷5度換位，如今同得369.5分進入最後一站。（01美術製圖）

「韋少大戰咸爺」的戲碼，今年英國站﹑意大利站及早前的沙特阿拉伯站，3度出現相撞鏡頭，不少車迷也有預感，若果二人埋身肉搏的話，隨時再度攬炒收場。有個更瘋狂的想法，紅牛只要「KO」咸美頓的話，總冠軍便袋袋平安，或者變成一場追逐戰。

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F1賽事總監馬斯（Michael Masi）早前受訪時直言，倘若二人有任何過火行徑，隨時有扣分行為，「我不能控制他們二人，規則中除了罰時間及罰格外，若果太過嚴重的話，不排除扣分，甚至取消資格，希望今周末不需要動用這些罰則。」

咸美頓在沙特站從後撞向韋斯達賓的戰車尾部，幸好二人沒有攬炒。（Getty Images）

今年不少爭議判決，不時出現偏幫紅牛或平治任何一方，矛頭同樣直指馬斯，紅牛領隊漢拿（Christian Horner）早前更直言懷念早年過生的韋亭（Charile Whiting），暗指馬斯未夠料。

面對指控，馬斯亦有為自己辯護，「每一次也是個別事件，就算看來相似，也不能以採用相同判法，我們有獨立的團隊處理各項事件，團隊與我已傾盡全力，但每個決定也不能滿足所有人，這就是精英運動。」

米高馬斯直言有罰則，限制兩名爭標分子有任何過火行為。（資料圖片／Getty Images）

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