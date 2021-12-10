F1｜世界冠軍會在撞車中誕生？　史上兩大車神也曾不惜一切

「F1世界冠軍會在撞車中誕生嗎？」平治七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）與紅牛天才韋斯達賓（Max Verstappen）鬥至最後一輪仍同分的罕有情況，若兩人最終同分，便會由分站冠軍次數較多的「韋少」奪得總冠軍。

這情況已非F1史上第一次，歷代車神如冼拿（Ayrton Senna）和舒密加（Michael Schumacher）也曾為了冠軍而引起爭議、甚至遭取消資格。



來到煞科戰，咸美頓和韋斯達賓賽前同得369.5分，「韋少」僅憑今季分站奪冠次數（9次）多於咸美頓（8次）而排第一位。簡而言之，今周是「勝者全勝」，雙方誰取得更高分數便可贏得總冠軍。

若兩人取得相同分數（一人獲第9、一人獲第10再加最快圈速），或因一同在第10名以外完賽、或是發生意外而無法取得積分，總之只要同分，便由「韋少」封王。

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上周的沙地阿拉伯站，韋斯達賓與咸美頓的碰撞引發莫大爭議，雙方均不認犯錯，最終「韋少」賽後遭罰10秒，但沒有影響排名。（Getty Images）

咸美頓與韋斯達賓整季互相交換車手榜領先位置5次，在賽道上互不相讓之下曾多次碰撞，就在上周的沙特阿拉伯站爭起莫大爭議，咸美頓形容對手「完全不理規則」、「瘋狂」，韋斯達賓認為一切「不過是賽車」，無論是兩名車手或是車隊之間都勢成水火，氣氛緊張得世界車聯（FIA）罕有地「提示」所有車手：「若作出欠缺體育精神的行為，可導致扣減車手積分」。

F1史上，連「車神」也曾因求勝心切不擇手段。

冼拿（左）與保魯斯（右）均是F1史上最出色的車手之一，這對競爭對手，是體育史上鬥得最激烈的競敵之一。（Getty Images）

1989年：鈴鹿站 冼拿VS保魯斯

已故巴西車神冼拿與法國的4屆世界冠軍保魯斯（Alain Prost）在上世紀80年代和90年代鬥得相當激烈。1989年來到最後兩站，冼拿需連勝兩場方可擊敗麥拿侖隊友保魯斯奪得世界冠軍。來到尾二的鈴鹿站，保魯斯在比賽前半段一直領先，但冼拿換軚後獲得優勢，兩人爭位時碰撞而衝出賽道，保魯斯離開戰車未能完賽，冼拿則在工作人員協助推車下重返賽道，並以首名完成賽事，但他最終因重返賽道時「沒有經過減速彎」，遭判違規而取消成績，意味保魯斯奪得世界冠軍。

保魯斯早已落實翌年會轉投法拉利，麥拿侖其後試圖為冼拿上訴但最終失敗，冼拿認為當時的國際賽車協會（FISA）主席Jean-Marie Balestre是有意為之，讓其法國「同胞」保魯斯獲得榮譽；FISA否認並指冼拿是個「危險的車手」（Dangerous Driver）。

1989年日本鈴鹿站，保魯斯與冼拿碰撞後退賽的身影。（Getty Images）

1990年：日本鈴鹿站 冼拿VS保魯斯

事隔一年，保魯斯已轉投法拉利，再一次與冼拿爭標，在這一站過後兩人若雙雙無法得分，冼拿便可封王。冼拿在排頭賽取得頭位起步，保魯斯第二起步，但冼不滿頭位車手被安排在賽道的Dirty Side起跑，認為頭位車手無論何時都應在Clean Side起步，他向該站的裁判投訴、並要求換位，裁判一開始同意，但最終FISA主席Jean-Marie Balestre拒絕．

結果起步時，在Clean Side起跑的保魯斯果然立刻超越冼拿，結果在第一個彎兩人便相撞、一同衝出賽道，無法完賽，意味冼拿奪得世界冠軍，他賽後道：「我也不想這樣，但也沒辦法。」憤怒的保魯斯直指冼拿的舉動「嘔心」，並指這名死敵是「沒價值的人」。

保魯斯如今是Alpine的顧問。（Getty Images）

1991年法拉利戰車疲弱，保魯斯未能爭標但仍與冼拿在賽道上惡鬥，FIA甚至強制兩人「和談」；1992年，保魯斯因公開批評法拉利而遭解僱，他休戰一年後，在1993年加入當時實力強橫的威廉士車隊，冼拿也想跟隨加入，但保魯斯的合約中有「不與冼拿做隊友」的條款，令冼拿在記招上公開怒斥他是「懦夫」，兩人全年都鬥得難分難解，但保魯斯最終在該年退役，在他最後的一戰澳洲站，冼拿將他拉上頒獎台最高一級去接受歡呼聲，兩人終化解怨恨。

冼拿最終1994年的意大利站不幸身故前幾天，曾向友人透露：「到保魯斯退役後才發現，我比賽的動力很大程度源自他」，冼拿死後，保魯斯為他抬棺，並道：「冼拿死後，某部份的我也像死掉了」。

冼拿與保魯斯的鬥法，最終在一人退役、一人身故之下，劃下悲壯的結局，幸兩人及時在永訣前和好。（Getty Images）

1997年：歐洲站（西班牙） 舒密加 VS 韋倫諾夫

駕駛法拉利的「車神」舒密加該季與威廉士的韋倫諾夫（Jacques Villeneuve）爭奪世界冠軍，來到最後一站賽前，舒密加仍領先1分。希望奪得個人第3次錦標的舒密加在比賽中雖領先，但其法拉利戰車在比賽末段故障，令他速度下滑並可能無法完成比賽，在韋倫諾夫追上、爬頭之際，舒密加撞向他，但最終舒密加只損壞了自己的座駕並要退賽，韋倫諾夫被撞後仍可作賽，最終取得4分並奪得世界冠軍。

韋倫諾夫（左）與舒密加（右）在1997年爭奪世界冠軍，最終舒密加成為輸家。（Getty Images）

賽事結束兩周後，FIA裁定舒密加「作出了本能的反應而非惡意或是有預謀，是個嚴重犯錯」，取消他整季的成績，舒密加也接受、並承認犯錯。千禧年代開始，更成熟的「車神」連奪5屆總冠軍，譜下7屆世界冠軍的紀錄。