F1世界冠軍｜咸美頓韋斯達賓由頭鬥到尾　如何煉成神奇的369.5分

今年一級方程式（F1）的總冠軍爭奪是近年最激烈一次，咸美頓與韋斯達賓由頭鬥到尾，經歷5度換位，如今同得369.5分，齊齊進入最後一站。

阿布扎比站的「總決賽」前夕，讓我們一同重溫兩人今年的大激鬥。



咸美頓與韋斯達賓今季由頭鬥到尾，經歷5度換位，如今同得369.5分進入最後一站。（01美術製圖）

兩名車手以同分進入煞科戰，對上一次已經要數到1974年，當年的菲迪帕特（Emerson Fittipaldi）及雷加佐尼（Clay Regazzoni）同得52分，相隔47年再度出現這罕見狀況，不過現今F1玩法遠較當年複雜得多，竟仍能鬥至同分，足見今屆賽事如何激烈。

咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）今年鬥得異常燦爛，曾5度互換領先車手榜位置，二人差距最多只是「韋少」領先32分，其中有14站的差距均在10分以內，以下讓我們一同重溫幾個最關鍵的分站。

倘若周末二人一同登上頒獎台，又會否出現互噴香檳的一幕呢？（資料圖片／Getty Images）

阿塞拜疆站

一場扣人心弦的街道賽，韋斯達賓在隊友佩雷斯幫助下，順利隔開咸美頓，可惜戰至46圈，韋少突然在大直路爆胎，高速撞向防撞欄退賽，大好優勢下遇上意外炒車，韋少當然嬲爆。

意外後大會出示紅旗，比賽重新起步，咸美頓「搏一搏」可惜單車變不了摩托，首隻彎衝出賽道，結果跌出有分位置，二人齊齊得零分打和。

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奧地利站

紅牛回到奧地利主場，表現特別醒神，韋斯達賓由頭帶到尾，排頭位奪冠衝線，咸美頓因機件問題未能躋身三甲，在車手榜落後32分，亦是今季二人最大的差距。

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韋斯達賓奧地利站輕鬆奪冠，一度擴大至今季最多的領先優勢。（資料圖片／Getty Images）

英國站

咸美頓回歸英國主場銀石賽車場，在眾多車迷的支持下豈能失威，面對來勢洶洶的韋斯達賓已沒有退路。二人首圈已經短兵相接，咸美頓在高速的9號彎撞至韋少的戰車失控，高速飛出賽道，韋斯達賓承受強達51G的衝力，即使其後「咸爵爺」被罰10秒，他仍然能夠收復失地，奪冠而回。

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匈牙利站

甫起步時，韋斯達賓被牽連撞出賽道，幸好仍能作賽，而咸美頓決定稍後「入Pit」，以尾位重返賽道，力追下最終以季軍完成，而韋斯達賓僅得第9位，咸美頓分數反超前「韋少」8分。

咸美頓排除萬難登上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

意大利站

兩名「大哥」在英國站發生碰撞後，終於在意大利攬炒，咸美頓換胎後返回賽道，剛好碰上韋斯達賓，二人入彎時各不相讓，結果韋少戰車行過「腸仔壆」，再與咸美頓相撞，整架戰車炒起，從咸美頓的頭上掠過，再雙雙衝出賽道，十分驚險。

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巴西站

咸美頓在巴西站彷彿被「黑氣」纏身，先在排位賽被賽會發現尾翼的DRS（減阻系統）違規，成績被取消，就算在衝刺賽狂追，加上賽前換引擎被罰5格，最終只能以第10位起步。

「咸韋大戰」再度上演，48圈韋斯達賓防守外檔的咸美頓時，將對手逼出緩衝區，幸好二人未有攬炒，裁判當刻未有表示，平治領隊禾夫（Toto Wolff）激到「生蝦咁跳」，最終咸美頓排除萬難奪冠。

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沙特阿拉伯站

新鮮滾熱辣的沙特站，賽前有8分優勢的「韋少」，原本有機會在此站首度封王贏得車手總冠軍。今站韋斯達賓一記具爭議性的防守，在直路突然減慢車速，令他與咸美頓再次碰撞，幸好沒有攬炒。

韋斯達賓其後被罰5秒，結果由咸美頓反超前奪冠而回，車手榜神奇地追至同分的369.5分。要在本周最後一站阿布札比，爭奪冠軍誰屬。值得留意的是，同分的情況下，冠軍會落在本季贏得分站冠軍較多的車手身上，「韋少」贏得9個分站，咸美頓只贏過8個分站，因此假如二人在最後一站未能完成賽事，車手總冠軍便會由韋斯達賓贏得。因此在阿布札比站，「韋少」無論如此都肯定無懼再次跟咸爵爺來一場埋身肉搏，畢竟雙雙退賽的話，他便可穩奪生涯首個總冠軍。

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咸美頓從後撞向韋斯達賓的戰車尾部，幸好二人沒有攬炒。（Getty Images）

F1車手總成績榜前5位（截至沙特阿拉伯站）：

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