劍擊．花劍世界盃｜張楚瑩過關斬將闖次圈　不敵世界三姐止步

香港女子花劍隊參加法國聖莫爾舉行的世界盃分站，港將張楚瑩過關斬將躋身正賽，並擊敗美國劍手殺入次圈。



接連兩項本地公開賽落幕，香港女子花劍隊周一（6日）出發赴法國，派出鄭曉為﹑張楚瑩﹑符妤名及關渝澄出戰本周末的世界盃分站。

張楚瑩首日小組賽取得5勝1負，再輕取法國劍手，穩奪正賽64強資格。張楚瑩在今日（11日）的正賽中，首圈與美國劍手Sara Taffel爭出線，她曾經一度落後4分，其後逐漸收復失地，並以15：12反勝晉級次圈，將挑戰頭號種子Alice Volpi。

張楚瑩殺入正賽次圈，可惜不敵頭號種子出局。（FIE圖片）

面對世界排名第3位的意大利劍手，實力有差距，開賽初段連輸4劍，首節以2：4落後，次節進一步被對手拉開比分，以5：12完成第二節，結果以5：15落敗次圈止步。

另外，鄭曉為與符妤名在首日外圍賽同樣躋身淘汰賽階段，可惜分別不敵法國及日本劍手，無緣晉級，另一女將關渝澄則在小組賽出局。

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