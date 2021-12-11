英超｜阿仙奴主場3球淨勝修咸頓　奧巴美揚不入大軍名單

英超第16輪，阿仙奴主場迎戰修咸頓，大軍名單中不見隊長奧巴美揚的名字，主帥阿迪達賽前解畫，直指對方因紀律問題而被雪藏。
阿仙奴在酋長球場出擊迎戰修咸頓，今仗由拿卡錫迪戴上隊長臂章領軍，配合奧迪加特攻堅，布卡約沙卡及馬天尼利從後支援；修咸頓方面，早前鬧門將荒，老將卡巴尼路短期加盟救亡，今仗正選把關。
兵工廠的大軍名單獨欠奧巴美揚的名字，主帥阿迪達賽前解釋，對方因為紀律問題被雪藏，「隊中有一些不能違反的規則，而這個不是一個簡單的處境。」
縱然阿仙奴主場出擊，可惜修咸頓早段攻勢更多，門將蘭斯達爾屢次撲救，保住防線不失。兵工廠攻勢貴精不貴多，一次反擊足以致命，沙卡右路落底地波傳中，拿卡錫迪無人看管撞射「響袋」，21分鐘先開紀錄。「聖人」防線未能頂住兵工廠，上前助攻的泰亞尼輾轉間頭槌二傳，奧迪加特衝頂建功，6分鐘連下兩城。
阿仙奴下半場再建一功，加比爾馬加希斯接應馬天尼利的角球，近門頭槌破網，62分鐘錦上添花，擴大領先優勢至3球，錦上添花。
英超第16輪直播賽程：
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