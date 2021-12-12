令孫楊失金的法國英雄　退役奧運名將涉性侵未成年少女

法國體壇爆出醜聞，曾在2012年倫敦奧運贏得兩面金牌的退役法國游泳名將「小天使」安格爾（Yannick Agnel），因在2016年涉嫌性侵未成年少女，近日被法國警方逮捕。



據《法新社》指出，一名少女在今夏對阿格內爾作出指控，稱曾在2016年被其性侵犯，當時她才15歲。該少女在2014年到2016年之間，曾與安格爾一起訓練。法國警方在當地時間周四（9日）在其位於巴黎的家中逮捕他。

退役法國游泳名將「小天使」安格爾涉嫌性侵未成年少女。（Getty Images）

29歲的安格爾在2016年宣布退役，過去他最為人津津樂道的一役，必定是2012年倫敦奧運200米自由泳決賽中，力壓中國好手孫楊及韓國名將朴泰桓奪得金牌，之後更在4X100自由泳接力決賽上，助法國隊於最後50米上演驚天大逆轉，從強隊美國隊手中搶走冠軍，勇奪雙金讓年僅20歲的他成為了法國英雄。

阿格內爾因擊敗孫楊和朴泰桓奪金而一戰成名。（Getty Images）

「小天使」在2013年巴塞隆拿世錦賽上，再摘下200米自由泳以及4x100自由泳接力金牌，還在4x200米項目奪銀。除此之外，他仍是目前400米短池自由泳世界紀錄保持者。

在倫奧奪金後雖在世界泳壇風靡一時，惟仍敵不過傷患影響，在2016年雖仍有參加里約奧運，卻在200米自由泳預賽出局，同年11月就拋出震撼彈，以24歲之齡結束職業生涯。

安格爾退役後仍活躍於體壇。（Getty Images）

退役後，他在體壇仍相當活躍，2019年曾擔任法國電視台顧問，近年還成為職業電競MCES戰隊的體育總監，這位昔日的法國奧運金牌泳手爆出性侵醜聞，震撼體壇。

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