西甲｜巴塞失分沙維矛頭暗指老將　靠年輕球員支撐球隊有問題

沙維帶領的巴塞隆拿在周日西甲作客奧沙辛拿踢成2：2，失了兩分，現以24分排名第8位。沙維賽後盛讚幾位年輕球員的表現，但他認為其他球員應該貢獻更多，暗批一班老將表現不濟。



巴塞在12分鐘由加維（Gavi）助攻尼高干沙利斯（Nico González）開紀錄，但兩分鐘後即被追平。換邊後，艾薩蘇利（Abde Ezzalzouli）在49分鐘入波，巴塞再次領先。然而，在下半場大部分時間領先2：1的巴塞，到尾段失守，在86分鐘遭對手追平，最終兩隊踢成2：2，巴塞痛失兩分。

艾薩蘇利（左）及加維獲得沙維的盛讚。（美聯社）

主帥沙維賽後大讚小將，暗批老將，他說：「加維、尼高及艾薩蘇利表現非常出色，他們在困難的時候支撐住球隊。」

「這樣有好，也有不好。他們還年輕，很難經常維持到優秀的表現。不過，他們還未可成為球隊的支柱，其他球員需要努力。我們必須要求對方付出更多。」今場正選的老將有碧基及布斯基斯，還有達史特根、奧士文尼迪比利、法蘭基迪莊等成名已久的球員。

巴塞尾段失球，被追成2：2。（美聯社）

沙維不滿賽果，指出1分並不足夠的，他說：「一定要保住控球，可惜未能做到。我們不夠冷靜，做不到主導控球，當他們圍攻我們時，我們遭受困境。對方扳平的一球來自死球，這是他們的慣用的戰術。我們在這個區域的防守很困難，但不能夠是這樣的。我們還有很多方面需要改善。」