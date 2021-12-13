英超｜車路士借將閃耀全場梅開二度　領水晶宮3：1力克愛華頓

英超第16輪壓軸一戰，水晶宮主場鬥愛華頓，由車路士外借水晶宮的年輕中場干拿加歷查，今季表現突出，今仗再度證明身價，個人梅開二度，領水晶宮以3：1擊敗「拖肥糖」。



車路士中場人才濟濟，小將爭上位甚艱難，故此成為「出租車」也是人之常情。「千禧後」小將干拿加歷查（Conor Gallagher）今季外借水晶宮，表現有目共睹，隨即成為隊中的進攻泉源，今輪前已錄得4入球及3助攻。

水晶宮今仗主場迎戰愛華頓，這名21歲的新晉英格蘭中場再度發威，愛華頓在上半場末段後場誤傳，加歷查接應佐敦阿休的橫傳撞射破網，其後湯堅斯建功拉開比分，愛華頓的荷西朗頓追成較接近紀錄。

「拖肥糖」末段再有後場失誤，干拿加歷查禁區外射出一球世界波，愛華頓門將比克福特望塵莫及，補時3分鐘梅開二度，為水晶宮奠定3：1勝局。

干拿加歷查表現亮眼，主帥韋拉對他讚不絕口，直言他有這樣的表現並不意外，「干拿是個謙虛及勤力的球員，他不斷追求進步，他交出這樣的表現我一點都不驚訝，現時他最大的挑戰是如何保持高水平的表現。」

加歷查光芒四射，車路士球迷看在眼內，今仗後更在網上紛紛希望這名小將回歸，建議車路士在一月將他回收，並指加歷查是車路士未來重要一員。