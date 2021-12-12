英超｜韋斯咸般尼互交白卷　李城疫情陰霾下大炒紐卡素

英超16輪周日晚兩場賽事，在第4位的的韋斯咸作客般尼，兩無記錄完場。而傳聞出現疫情的李斯特城，主場面對紐卡素，輕鬆大勝。



近况不俗的韋斯咸，作客表現打折扣，但仍在大部分時間採取主動。

25分鐘，伊沙迪奧普接應罰球，頭槌一批，但被尼克普比救出。普比及後在應付韋斯咸角球時，慘被奇治戴臣踢中嘴，幸無大礙。兩軍在中場防守相當嚴密，波到人到。韋斯咸雖佔較多控球時間，但極難推進。兩軍半場互交白卷。

韋斯咸與般尼肉搏。（路透社）

韋斯咸在下半場的攻勢，未能入滲般尼的心臟地帶，只靠中距離射門。遇上今仗演出身價的普比，只能無功而還，互交白卷收場。

普比全場左飛右撲，保般尼不失。（路透社）

李斯特城開賽不久已損兵，中堅莊尼伊雲斯開賽僅5分鐘便觸傷大腿，被調離場。不過，他們戰至38分鐘先開記錄。前場壓逼堵死紐卡素後場傳球路線，占士麥迪臣逼甩對手腳下球殺入禁區，被拿修斯侵犯。李斯特城獲判12碼，由泰利文斯操刀中鵠。

泰利文斯射入12碼，先開記錄。（路透社）

早前得到沙特阿拉伯資金入主，，兼有新帥艾迪賀維督師的紐卡素，表現未有起色。李斯特城下半場再藉一次簡單組織，突破紐卡素防線，由哈維班尼斯橫傳，助達卡射入空門。

李斯特城在82分鐘再次搶斷紐卡素中場傳球，立即策動反擊，最終由泰利文斯接應麥迪臣橫傳，梅開二度。麥迪臣在3分鐘後亦取得士哥，結果大勝4:0。

達卡擔正，輕鬆取得入球。（路透社）

同晚熱刺作客白禮頓，則因熱刺爆發疫情而改期。

英超第16輪直播賽程：