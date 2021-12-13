英超︱曼聯戰諾域治後爆疫　周中對賓福特一仗能否如期上演成疑

曼聯本周憑C朗拿度的十二碼擊敗諾域治，取得聯賽3連勝，不過賽後部分球員均對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，令他們周二深夜作客賓福特一戰能否如期上演，頓成疑問。



C朗拿度為曼聯一箭定江山，擊敗諾域治取得英超3連勝。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯在諾域治一仗後，隊中爆發新冠肺炎疫情，球會消息人士確認，周日（12日）球會訓練前，少數球員和職員因對病毒測試呈陽性反應，須回家接受隔離。

該報指，全隊職球員出發前往諾域治前，初步測試結果全部呈陰性反應，但之後在進一步測試之中，小部分球員和職員的測試結果卻呈陽性。曼聯已就此通知英超賽會，餘下的球員周日在卡寧頓訓練基地的戶外練習場操練。

英超周中再次加開快車，曼聯周二深夜將作客賓福特，如今突然傳出疫情爆發，未知賽事能否如期上演。近期多次英超球隊先後傳出爆發疫情，先是熱刺，繼而是李斯特城。熱刺早前因疫情關係，未能如期出戰歐協聯最後一輪分組賽，或因而被逼出局。他們在8個球員和5個職員分別確診後，本周日對白禮頓的賽事，亦宣布改期。

神奇的是，多達7個球員受感染的李斯特城，照踢本周歐霸和英超賽事。他們在歐霸分組賽最後一仗2：3負拿玻里出局，今晚主場對紐卡素的英超賽事以4：0大勝。