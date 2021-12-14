曼聯作客賓福特延期　一周20隊42人確診　英超停擺危機再現

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐英國，就連英超也身受其害。

英超賽會公布最新一輪檢測中有42宗陽性，據報有至少4名球員確診。曼聯昨日（13日）發聲明指將關閉卡靈頓訓練中心，而明晨（15日）作客賓福特一戰亦要改期，不禁令人揣測英超隨時再面臨停擺危機。



官方公布截止周日（12日）為止，一周內英超20隊球會中共42人確診，創下賽會開始安排球會定期檢測以來新高。賽會去周已去信各支球會隊，要求採取緊急防疫措施。

曼聯本周憑C朗拿度的十二碼擊敗諾域治，不過賽後部分球員均對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。（Getty Images）

近期重拾狀態的曼聯，昨日宣布因疫情關係將關閉寧頓訓練基地24小時進行消毒，而考慮取消訓練及以職球員的健康，明晨（15日）作客賓福特一戰亦要延期。

曼聯宣布因疫情關係將關閉寧頓訓練基地24小時進行消毒，作客賓福特一戰亦要延期。

過去一周英超連環爆疫，先有多名熱刺職球員確診，導致歐協聯對雷恩及聯賽對白禮頓兩場比賽未能如期上演，李斯特城亦有7名球員確診，不過他們照踢歐霸及英超，並在周日以4：0擊敗紐卡素。