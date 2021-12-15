羽毛球世錦賽｜戴資穎奧運後首度亮相　只花30分鐘霸氣晉級16強

「世界球后」戴資穎昨日（14日）回歸，在世錦賽次輪僅花30分鐘，就以21：10、21：14擊退俄羅斯好手高錫絲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），輕鬆闖進16強。
東京奧運不敵陳雨霏飲恨金牌，戴資穎其後經歷4個月短暫休養，昨日在世錦賽正式回歸。
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為頭號種子的她首輪輪空，次輪面對世界排名第27位的俄羅斯球手，戴資穎一開賽就連得4分，僅花13分鐘先以21：10先拔頭籌。
這名中華台北球手不時露出笑容，第2局雖一度遭對手追成11平手，但戴資穎極速修正，拉開領先差距，再以21:14獲勝。
僅花30分鐘，戴資穎輕鬆晉級世錦賽16強，惟過去6度挑戰世錦賽，戴資穎連續5屆8強止步。希望今次她能帶着奧運銀牌及BWF年度最佳女運動員獎項的氣勢，衝擊首面世錦賽獎牌。
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