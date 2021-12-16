英超｜迪布尼梅開二度後剖白　新冠肺炎康復後一個月仍有不妥

曼城中場大腦奇雲迪布尼在周中英超梅開二度，表現無懈可擊。不過，他表示身體仍未從新冠肺炎中完全回復。
這名30歲比利時國腳在周中對列斯聯一役踢足全場，射入兩球助曼城慨贈對手7隻光蛋。看來上月中國際賽期確診新冠肺炎後，已告康復，但他表示後遺症依然未除。
迪布尼表示身體亦未完全康復，「感覺仍在適應，有時衝刺兩、三段，就感覺有點不妥」。他憶述有大約4天時間，感覺相當不妥，「每到晚間就發熱，失去嗅覺和味覺，之後有好轉，但嗅覺和味覺過了很久才恢復」。
被譽為「世三」之一，迪布尼這一年多災多難。歐聯決賽對車路士與魯迪格相撞，被撞至臉頰兩處骨折。趕及在歐國盃上陣又傷及足踝韌帶，結果未能救國家隊於8強出局。「足踝傷最麻煩，邊傷邊踢，每天都痛。當我逐漸好轉，又告染疫」，迪布尼坦言今年種種逆境，只能「頂硬上」，可幸終於捱過，漸見曙光。
英超第17輪直播賽程（按圖放大）
更多英超相關報道：
英超︱白禮頓中場門前3碼失黃金機會 網民恥笑：他應踢英冠英超｜沒有奧巴美揚照淨勝韋斯咸 阿迪達對前隊長動向三緘其口英超｜阿仙奴2：0擊敗韋斯咸 今季首度躋身前四曼聯冷板兵馬迪爾為正選求去 傳馬體會提交換球員計劃｜足球轉會足球轉會︱費倫天拿射手華荷域拒續約 各大豪門蓄勢待發搶人阿仙奴或1月賣走奧巴美揚 困擾15年隊長魔咒未解除｜足球轉會英超︱哥迪奧拿受F1啟發：判決影響冠軍 讚史達寧有兩大車手特質英超︱曼城狂數列斯聯雄霸榜首 阿士東維拉輕取諾域治