英超｜迪布尼梅開二度後剖白　新冠肺炎康復後一個月仍有不妥

曼城中場大腦奇雲迪布尼在周中英超梅開二度，表現無懈可擊。不過，他表示身體仍未從新冠肺炎中完全回復。



這名30歲比利時國腳在周中對列斯聯一役踢足全場，射入兩球助曼城慨贈對手7隻光蛋。看來上月中國際賽期確診新冠肺炎後，已告康復，但他表示後遺症依然未除。

周中一戰，迪布尼梅開二度，助曼城大勝。（Getty Images）

迪布尼表示身體亦未完全康復，「感覺仍在適應，有時衝刺兩、三段，就感覺有點不妥」。他憶述有大約4天時間，感覺相當不妥，「每到晚間就發熱，失去嗅覺和味覺，之後有好轉，但嗅覺和味覺過了很久才恢復」。

迪布尼稱從新冠肺炎康復，但後遺症未除。（Getty Images）

被譽為「世三」之一，迪布尼這一年多災多難。歐聯決賽對車路士與魯迪格相撞，被撞至臉頰兩處骨折。趕及在歐國盃上陣又傷及足踝韌帶，結果未能救國家隊於8強出局。「足踝傷最麻煩，邊傷邊踢，每天都痛。當我逐漸好轉，又告染疫」，迪布尼坦言今年種種逆境，只能「頂硬上」，可幸終於捱過，漸見曙光。

迪布尼在歐聯決賽相撞後「腫過豬頭」，接着被傷病纏身。（Getty Images）

英超第17輪直播賽程（按圖放大）

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