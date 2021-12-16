曼聯冷板兵馬迪爾為正選求去　傳馬體會提交換球員計劃｜足球轉會

曼聯前鋒安東尼馬迪爾引起馬德里體育會的注意，據《Eurosport》報道，馬體會向曼聯提出交換球員的計劃，願以陣中球員為籌碼羅致馬迪爾。英國《每日鏡報》報道指，曼聯最大機會看中的是英格蘭右閘捷比亞。



馬體會正密切留意馬迪爾的狀況，希望在1月羅致這名法國前鋒，並願以交換球員的方式促成交易。《Eurosport》並沒有標明馬體會打算放入交易的球員，但稱這間西甲球會將詢問曼聯，有沒有那位馬體會球員適合對方的計劃。《每日鏡報》指，曼聯最大機會看中的是右閘捷比亞。曼聯一路以來青睞捷比亞，今夏也曾經追逐他，加上現時雲比沙卡被打入「冷宮」，曼聯可能更需要助攻能力強的捷比亞。

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曼聯素來對捷比亞有興趣，不知會否趁機用馬迪爾交換？（Getty Images）

26歲的馬迪爾與曼聯的合約到2024年才屆滿，但他的經理人日前公開表示，馬迪爾希望在1月離隊，因為他渴望上陣機會。在馬迪爾今月初膝部受傷休戰前，他今季只有4次正選上陣。對於經理人的講法，曼聯看守領隊蘭歷克說：「球員（馬迪爾）沒有跟我或者我們談及這件事。如果他真的想轉會，球員應該通知我或者董事局。老實說，我對於他經理人對傳媒的說話並不感興趣。」

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