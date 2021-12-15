足球轉會︱費倫天拿射手華荷域拒續約　各大豪門蓄勢待發搶人

球壇最炙手可熱新一代前鋒，首推麥巴比，其次夏蘭特，前者今季尾約滿，已是皇家馬德里囊中物，後者正被多家豪門球會爭逐。二人之後，最受注目一人，可能是費倫天拿射手華荷域（Dusan Vlahovic）。

阿仙奴盛傳不惜以8500萬英鎊搶人，不過這位塞爾維亞前鋒無意加盟槍手，轉會達人羅曼奴更指，此子已跟一間頂級球會達成協議。



華荷域拒留費倫天拿，下一站很大機會是英超球會。（Getty Images）

華荷域頂級前鋒之路

現年21歲的華荷域，身高1.9米，身材高大健碩，頂上功夫不俗，看似是個典型中鋒，但與艾寧夏蘭特一樣，同時能夠回後接應，盤扭過人後再冷靜起腳射門。

他自幼已在學校跟比自己年長的男孩踢球，之後加盟OFK貝爾格勒（OFK Beograd）少年隊，14歲那年加盟柏迪遜，2018年首次到外國球會效力，加盟意甲球隊費倫天拿，那年他只得18歲。

在意甲適應一季後，華荷域表現進步神速，2019/20球季已成為球隊主力，30次聯賽上陣攻入6球。上季更進一步，36次意甲上陣攻入21球，在射手榜僅次C朗拿度、盧卡古和梅利爾，排第四位。今季他繼續進化，至今17次聯賽上陣攻入15球，在射手榜中領先，奠定意甲最強前鋒之列。

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下一站英超？

他跟費倫天拿的合約2023年6月便屆滿，球會一直希望跟他續約，費倫天拿行政總裁巴隆（Joe Barone）向意大利《共和報》表示，「我們數次向華荷域開出費倫天拿歷來最高薪合約，但他和他的經理人讓我們知道，他們不想接受。」顯然他只視費倫天拿為踏腳石，他用表現成功吸引各大豪門注視，如果他留在意甲，祖雲達斯很大機會是下一站，不過從他經理人早前的一番話，暫時佔有優勢的相信是一眾英超球會。

華荷域幾乎跟所有歐洲頂級球會扯上關係，皇家馬德里固然是穩膽，拜仁慕尼黑想找羅拔利雲度夫斯基接班人已久。英超球會方面，最想得到他的是北倫敦雙雄阿仙奴和熱刺，畢竟槍手主力前鋒奧巴美揚和拿卡錫迪均已年過30，熱刺則要為哈利卡尼離隊作預備，不過曼聯、曼城和利物浦同樣對他極有興趣。

點圖睇：歐洲新貴華荷域

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北倫敦雙雄搶人機會渺茫

華荷域的經理人托捷亞（Davide Torchia）向《都靈體育報》表示，「祖雲達斯可以嘗試簽入他，但明顯地，英格蘭在財力上擁有優勢。」華荷域實在是「皇帝女唔憂嫁」，托捷亞說明，錢不是唯一考慮因素，《米蘭體育報》日前指出，華荷域希望加盟一支有機會贏得歐聯冠軍的球會。

華荷域過去兩季身價一路水漲船高，由5000萬歐元，6000萬歐元，7000萬歐元，如今據聞費倫天拿已將定價再提升至1億歐元（約8500萬英鎊），阿仙奴是首支表態願意付出這個價錢的球會，即使如此，根據「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，華荷域完全無意加盟阿仙奴。。

華荷域拒絕跟費倫天拿續約立場強硬，球會估計，他很大機會已跟其中一間頂級球會達成協議，惟暫時未知是哪間球會。按照歐聯持續有力爭冠球會方向猜想，當下歐洲大概只有皇馬、拜仁慕尼黑、曼城、車路士、利物浦5間球會有此資格。逐間球會秤，由於皇馬頭號目標是麥巴比，拜仁未必願意為他付出天價人工，車路士前線已有盧卡古，利物浦向來量入為出，除非賣出前線三叉戟其中一人，否則難望動用上億歐元入貨，經過簡單排除法之下，最大機會得到華荷域的球會，相信會是曼城。阿古路今季離隊後，前線只引入基亞利殊，正箭頭位置尚未有替補人選，《曼徹斯特晚報》也認為曼城贏面甚高。