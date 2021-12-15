英超︱哥迪奧拿受F1啟發：判決影響冠軍　讚史達寧有兩大車手特質

今季F1王者終極戰，咸美頓與韋斯達賓之爭成為今周體壇熱門話題，英超曼城領隊亦從中受到啟發，借此大談麾下表現。



曼城在英超快車主場大炒列斯聯7球，在榜首拉開4分優勢。「藍月亮」領隊哥迪奧拿深受剛過去的F1世界冠軍之戰啟發，認為爭標仍言之尚早。

「韋斯達賓跟咸美頓都很頂級，他們做盡了一切，但有時成功與否並不由你控制。球員都像他們一樣奮鬥，但最尾一條規例、一次VAR或一個糟透的判決就會發生，影響冠軍誰屬。」

哥迪奧拿深受今屆F1最後一站的結果啟發。（Getty Images）

咸美頓跟「韋少」在今屆F1鬥到最後一刻才分出勝負。（Getty Images）

今場坐後備養精蓄銳的史達寧，今夏在歐國盃有不錯表現的英格蘭翼鋒，季初未獲哥迪奧拿重用，一度被傳會在冬季轉會窗離隊。可是他最近成為曼城「救世主」，於球隊擊敗愛華頓跟屈福特時都有進賬；上場僅勝狼隊1：0，亦是靠他的12碼奠勝。

哥帥大讚史達寧正是跟「韋少」與「黑帝」付出同等努力，才再獲得自己重用。「這場F1給大家都上了一課，雖然努力不一定有結果，但史達寧跟他們一樣，永不放棄，不斷嘗試。」

史達寧近月狀態有回升，再獲哥迪奧拿重用。（Getty Images）

F1車手總成績榜前10位：

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