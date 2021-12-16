英超︱白禮頓中場門前3碼失黃金機會　網民恥笑：他應踢英冠

英超白禮頓不敵狼隊，比賽期間卻不乏黃金機會，惟贊比亞中場美維樸竟然失機，或成為今季英超miss of the season．



白禮頓主場迎戰狼隊，完半場前被對方後衛路曼沙斯接應魯賓尼維斯過頭波，禁區內窩利撞入奠勝，以0：1落敗。

其實白禮頓本有機會不至於全失3分，在失波後僅1分鐘，他們在右路博得罰球直接大斬入禁區，雖然第一點被狼隊解圍，但仍有李安度杜沙特於12碼點對出抽射。

白禮頓離奇失機逐格睇：（按圖放大）

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這記射門勁度十足，守門員亦只能雙手擋出，門前白禮頓跟狼隊球員相爭，結果「漁人得利」——皮球彈到美維樸面前，此時在白界線前只有3碼、面對大半個空門的他竟然「炒飛機」，連他自己都難以置信，起腳後隨即倒地，用雙手抱頭感嘆。

美維樸對錯失機會感到難以置信。（路透社）

美維樸這次失機有可能是英超miss of the season，電視直播評述員認為他太過緊張，未有冷靜處理突然而來的機會，「他沒有放鬆身體，雙腿像『鐵腳』一樣。」

有網民就笑言，「以他的埋門質素，應該去踢英冠，幫球隊升班就算。」，暗寸美維樸不適合踢英超。

白禮頓賽後已11場聯賽不勝，現排聯賽榜第13位。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）