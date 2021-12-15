法國奧運名將涉強姦被捕　認與教練13歲女兒上床惟否認脅迫

法國游泳奧運金牌得主安格爾（Yannick Agnel）在上周因涉嫌性侵未成年少女被警方拘捕，據外媒消息指出，他坦承曾與當時為13歲的少女發生性行為，但堅稱沒有脅迫對方。



法國體壇爆出醜聞，曾在2012年倫敦奧運贏得兩面金牌的退役法國游泳名將安格爾，上周因在2016年涉嫌性侵未成年少女被捕。

他隨即被拘留在法國東部的米盧斯接受調查，米盧斯檢察官Edwige Roux-Morizot在記者會表示，安格爾已坦承犯罪，惟他認為與女方是兩情相悅，期間並無脅迫發生性行為。

令孫楊失金的法國英雄 退役奧運名將涉性侵未成年少女

安格爾因涉嫌強姦未成年少女被捕。（Getty Images）

檢方表示，原告是安格爾前教練侯特（Lionel Horter）的女兒，2016年案發時安格爾24歲，女方年僅13歲。雖然安格爾矢口否認強迫，但該檢察官表示從現有證據來看，事發時兩人的年齡差距，足以證明存在脅迫。

安格爾前教練的女兒在去年夏天提出指控，指該奧運兩金名將在2016年前後與自己發生性行為。今年法國議會亦通過一項立法，將把15歲以下兒童發生性關係定義為強姦，最高可判處20年監禁。

安格爾矢口否認強迫前教練未成年女兒發生性行為。（Getty Images）

此外，法國游泳協會（FFN）宣布就該案展開民事訴訟。法國泳協表示已接獲安格爾坦承犯行，他們深感不幸並譴責被告，亦決定在米盧斯法院的刑事訴訟之前，先就案件展開民事訴訟。

29歲的安格爾在2016年宣布退役，過去他最為人津津樂道的一役，必定是2012年倫敦奧運200米自由泳決賽中，力壓中國好手孫楊及韓國名將朴泰桓奪得金牌，之後更在4X100自由泳接力決賽上，助法國隊於最後50米上演驚天大逆轉，從強隊美國隊手中搶走冠軍，勇奪雙金讓年僅20歲的他成為了法國英雄。

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