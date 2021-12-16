網球︱6名男球手被揭發打假波　曾參戰台維斯盃　其中1人終身禁賽

國際網球廉正組織（International Tennis Integrity Unit，簡稱ITIA）最近公布調查結果，指共有6名摩洛哥男子網球手打假波。



ITIA未有公布打假波的確實場次，但就公開6名球手名單，包括Amine Ahouda、Anas Chakrouni、Ayoub Chakrouni、Mohamed Zakaria Khalil、Soufiane El Mesbahi及Yassir Kilani。6人全部來自摩洛哥，當中4人曾於2014至2019年期間代表摩洛哥參加台維斯盃。

6人中世界排名最高的一位亦只排第668位，但就被指在不受關注的賽事中收錢打假波、操控比賽，以及知情不報。處罰最輕者為禁賽9年，最重的一位Ayoub Chakrouni，則被罰終身禁賽。

6名摩洛哥男子網球手被揭發打假波。（Getty Images）

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