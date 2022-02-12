鳳凰山行山路線︱山路明確登香港第二高峰　遠眺天壇大佛再落東涌

內地冷空氣南下，本港今周天氣轉冷，小組活動安排上鳳凰山，東涌東薈城3M巴士總站集合。
（出發日期：2021年11月24日；編按：疫情嚴峻，請避免跨家庭聚會）
早上天氣有點冷，較為乾燥，搭車到東涌在「香港地」食早餐，再搭9時15分開出的3M巴士到伯公坳。
到達後，由車站步上伯公坳，整理好行裝，沿鳳凰徑第3段上鳯頂。上頂的路線明確，沿途長滿芒草，風景很美，行約2小時到達934米高的鳳凰山頂。
▼按圖看清路線及沿途風景，由伯公坳上鳳凰山頂👇👇👇
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拍照後，慢慢下山，經斬柴坳下昂坪心經簡林大休。休後，部分隊友選搭車，其他隊友沿東山法門下山經羅漢寺、石門甲出東涌，全程走了12公里多，約6小時走畢全程。
▼按圖看清路線及沿途風景，經昂坪下山到東涌👇👇👇
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