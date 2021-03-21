大帽山行山路線｜行相思林徑再上雙三角石室　位置較隱蔽量力而爬

雙三角石室是近期大熱地點，是多塊怪石組合而成，攝影時構圖會有兩個三角形。相思林徑是屬大帽山其中一條橫山徑，中間有個比較著名地點，就是小丑石。
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路線：川龍＞上大帽山灰徑＞相思林徑＞小丑石＞「h絲帶」灰徑＞雙三角石室＞相思林徑＞大城石澗徑＞菠蘿坳
難度：3星
長度：6公里
風景指數：4星
山勢高度：624米
隱世度：3星
全程需時：4小時
起步位置：川龍
終點位置：菠蘿坳
帶水量：1.5升
電話服務：有
山線特色：大帽山山景、隱蔽石室、荃灣景色
▼▼這條路線的風景，包括小丑石及雙三角石室▼▼
建議行山路線：
在川龍開始行程，先去到村中石橋，然後轉左沿澗邊小徑走（路上會有石狗雕像），到盡頭屋前有小路上山，走大約30分鐘會到達石屎路，然後到接駁山路再走多5分會再次到達石屎路，然後轉右就會見到比較開揚山路，再上走會見到相思林徑入口，沿林徑走會見到小丑石。
再走一會過了相思坑後，要開始留意左方山路，某些樹會掛着「h絲帶」，然後轉絲帶路向上爬，差不多到目標時，難度會提升，請小心地爬，就會到達雙三角石室，上攝影位置都比較危險，請多加留意，攝影後，可以折返回相思林徑再走30分鐘會到達大城石澗徑，再向水塘方向走，約20分鐘到達菠蘿坳搭小巴離開。
今回心得：
1. 雙三角石室位置比較隱蔽，地圖都沒有標示，過了相思坑後多加留意
2. 爬上雙三角石室都比較危險，難度三星升到四星多
3. 量力而爬
4. 帶手套
▼同場加映！香港有「牛」字的山峰▼
路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）
（編按：上落雙三角石室難度較高，請行山人士了解清楚路線，量力而為。若沒有信心，可以不上雙三角石室，只行相思林徑。）
了解更多，另一條相思林徑行山路線：【大帽山行山路線】挑戰隱藏山路相思林徑 俯瞰葵青大嶼山全景
行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：
行山前先了解行山禮儀：
教你用「GPS遠足留蹤」服務：
建議放入背囊的行山裝備：
【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】