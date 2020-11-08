大嶼山行山路線｜連走觀音山靈會山落大澳　遠眺鳳凰山望石壁水塘

熱帶氣旋「浪卡」吹襲，周二整日掛起8號風球，黃昏時分才改掛3號。雖然天氣未算太差，但恐天氣不穩，周三小組活動改期周四，小組活動安排到大嶼山走鳯凰徑第5段，東薈城集合。 （行山日期：2020年10月15日）

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早上天晴，與友在東薈城早餐，餐後搭9時35分班車到深屈道，下車後走至鳯凰徑第5段入口，拍照後沿徑上行，先到觀音山頂遠眺鳯凰雙峰，俯瞰石壁水塘一帶景色。看過美景接回鳯徑，走至羌山，拍照後繞走鳯徑至靈會山頂大休。

按圖看清觀音山、靈會山路線、沿途風景、設施▼

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休後，續走鳯徑下山，經龍仔悟園、引水道出大澳道搭巴士回東涌，今日走了11公里多，約5小時完成。

按圖看清經萬丈布落大澳的路線、沿途風景、設施▼

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】