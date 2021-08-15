荃灣行山｜大帽山腰行落大㰖涌水塘　欣賞美麗湖泊沿元荃古道落山

難得放假，可是遇上下雨天，但今天我和連姐有個約會，决定冒雨赴會。很久沒有到訪大帽山了，但連姐已為我準備茶葉蛋和山水豆腐花，雙腳不自主地跑上大帽山遊客中心旁的茶水亭。品嘗了美味甜點，跟連姐寒暄一番後，隨即起行。

（行山日期：2021年6月12日）全程：約15公里 時間：約3小時



由茶水亭出發，進入大㰖林道荃錦段，基本上全程都是石屎路段，而沒有太大的上落坡幅，沿途種植了多款植物，翠綠叢生，充滿生機。

初段沿林道的馬路行，但要小心越野單車。（顏銘輝攝）

這個位置景色開揚，可以望到荃灣一帶的城市風貌。（顏銘輝攝）

走了不久靠左邊有一個瞭望台，可觀看荃灣和青衣一帶，風景開掦。小休後繼續沿路走，發現兩旁有不少野菌生長，外形別致，更有一些依附在枯木上生長，色彩豔麗。

▼按圖看清沿途風光👇👇👇

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之後轉入元荃古道，是一般泥土小徑，作為山友始終都是喜歡泥土山徑呢！經過吉慶橋到達大㰖涌水塘。看見美麗的湖泊，不禁舉足前往，從竹林旁邊小徑走往水邊，有大片翠綠草地，更有很多蝴蝶飛舞，美景當前，令人心曠神怡。拍照後繼續接上元荃古道，經過東白虎坳，最後到達元朗的南坑排完成今次旅程。

▼按圖看清沿途風光👇👇👇

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除了往南坑排方向落山外，還向經大棠落山，詳細路線介紹：

【元荃行山路線】荃錦坳起步跟麥徑走 行至大棠楓香林賞紅葉

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】