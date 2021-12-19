英超｜列斯聯傷兵情況超慘烈　比爾沙被逼作一項破紀錄調動

列斯聯主場對阿仙奴，是周六晚唯一一場能如期舉行的英超賽事。

列斯聯陣中暫時僅1人受新冠病毒困擾，「疫情」未如其他英超球隊般嚴重，但陣中傷病情況卻是空前嚴峻，令主帥比爾沙被逼作出一個抉擇，打破一項球會紀錄。



列斯聯一直飽受傷病困擾，對阿仙奴之前，陣中更多達10人因受傷、患病及停賽而未能上陣，最終比爾沙所制定的後備名單上並沒有任何一隊球員，當中最令人驚訝的，是15歲進攻中場阿茲格雷（Archie Gray）也首度進入了名單，打破列斯聯球會史上「最年輕進入一隊比賽日名單的球員」紀錄。

不過在列斯聯1：4敗予阿仙奴一戰，格雷最終未有上陣。

格雷上月已曾獲列入作客熱刺的大名單，但他最終未能進入比賽日的球員名單。

2006年出生的格雷雖然只得15歲，但已「越級」效力列斯聯U23梯隊，也為U21梯隊出戰英格蘭聯賽錦標，他的父親安迪格雷（Andy Gray）曾效力阿士東維拉、狼隊及愛華頓等，目前他代表英格蘭U16出戰國家賽。

列斯聯總監將他比作「阿古路級」的球員：「他是那種不知道幾多年才見到一個的球員。我還記得初次看阿古路踢波時，心裏想『這是什麼？』這是很久才會出現一次的情況。」

列斯聯缺少大批球員之下，阿仙奴輕鬆獲勝：