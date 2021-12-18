英超｜維拉對般尼同受疫情影響　周六原定6場聯賽5場延期

新冠疫情繼續在英超肆虐，香港時間周六晚原本只剩兩場賽事，豈料阿士東維拉對般尼亦難逃一劫，開賽約兩小時前宣布延期，今晚英超只剩下列斯聯對阿仙奴一場。
疫情肆虐，原定今晚6場英超賽事，已有4場延期。原定香港時間晚上11點開賽的阿士東維拉對般尼，可惜開賽約兩小時前宣布延期，難逃一劫。
阿士東維拉官方網站發聲明，透露隊中不少球員病毒測試呈陽性，確診球員現時已接受隔離。球賽臨時延期，維拉方面向球迷們致歉，並表示盡早決定嘗試減低影響。
維拉對般尼成為今日第5場延期的賽事，今晚的英超只剩下深夜1：30的列斯聯主場對阿仙奴。
延期後的英超第18輪賽程：
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