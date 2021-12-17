英超｜車路士缺兩箭頭鬥愛華頓和氣收場　杜慈點出失分最大原因

英超周中快車，車路士主帥杜慈賽前透露陣中4人染疫，包括兩大前鋒盧卡古及迪姆華拿，惟主場對愛華頓一仗如常舉行，雖有狀態大勇的美臣蒙特再建功，可惜未能助球隊全取3分，與愛華頓打成1：1平手。
新冠疫情再襲英超，多間球會爆疫，車路士同樣有球員中招，主帥杜慈賽前透露盧卡古﹑迪姆華拿﹑芝維爾及赫臣奧杜爾確診，今仗齊齊缺陣。
兩大箭頭缺陣，今季不時串演前鋒的夏維斯同樣不在陣中，事關這名德國球員開賽前仍在等待病毒測試結果。可幸的是，車路士的板凳夠深度，今仗依然排出不俗的陣容出戰，前線由「美國隊長」普列錫攻堅，配合美臣蒙特及薛耶治。
車路士上半場連番施射未能取得領先，半場互無紀錄。戰至下半場中段，美臣蒙特接應列斯占士的助攻，70分鐘窄角度射近柱破網。不過，「拖肥糖」隨即扳回一城，小將布蘭夫韋特（Jarrad Branthwaite）接應罰球，門前飛身近射建功，4分鐘後追成1：1平手，最終兩軍握手言和，車路士近7輪第4度失分，以37分暫列第3位，落後榜首的曼城4分。
單看數據的話，車路士在「點數上」大勝，全場錄得超過8成的控球率及有23次攻門，可惜入球只得一球，不足以為球隊帶來勝利。杜慈賽後坦言全隊多達6至7人缺陣，對球隊甚有影響，但致命傷原來是另一點，「球隊不少球員缺陣，但我們要專注以現有的人腳找到解決方法。今仗最大問題是把握力，我從未見過一支球隊浪費如此多機會，我認為大有機會以3：0完場，但最終竟然只得和波。」
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