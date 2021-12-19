英超｜孫興慜：想讓利物浦有個可怕周日　數據預示心願難圓

熱刺主場對利物浦成為今周的英超焦點大戰，熱刺陣中的韓國球星孫興慜賽前談及走勢凌厲的紅軍，
熱刺和利物浦各有主將感染新冠肺炎，賽前熱刺仍有兩名球員因染疫需隔離，利物浦則有雲迪積克、法賓奴及居迪斯鍾斯確診，錯過周中對紐卡素一戰。
早前盛傳染疫的熱刺球星孫興慜則已復出，並在賽前講及這場大戰。
「利物浦真的非常、非常強，我也很享受看他們比賽，作為足球迷，他們的踢法真的很好看。」不過作為對手，孫興慜則有另一番看法，「這場比賽對我們來說非常、非常重要，我不想他們覺得能隨便來這裏（熱刺球場）就能輕鬆拿走3分，我想拿到3分，因為這是我們的主場。」
「我想令他們在星期日有個可怕的下午，『來倫敦吧，這場波會很難踢』，這就是我們的目標。」
不過孫興慜擊敗利物浦的目標並不易達到，根據對賽往績，利物浦最近7次跟熱刺交手全部獲勝，熱刺對上一次在利物浦身上取得分數，已是2018年2月作客賽和2：2；至於上一次贏波，更要數到4年前，2017年在舊主場白鹿徑以4：1擊敗紅軍。
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延期後的英超第18輪賽程：
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