西甲｜巴塞隆拿險勝護級份子　沙維點出走下坡關鍵：我們失去了它

巴塞隆拿周六面對位列下游的艾爾切，只能驚險地以3：2獲勝，皇家馬德里主帥安察洛堤說起這支老對手，拋下一句冷冷的批評。

賽後，新帥沙維（Xavi Hernandez）點出巴塞如此不濟的一大關鍵。



巴塞隆拿在主場對艾爾切，19分鐘已先後由兩位由B隊提拔的球員——費蘭積加拉及加維各入一球，領先至2：0。不過換邊後，巴塞在1分鐘內遭艾爾切連入兩球追平，直至完場前5分鐘，才由尼高干沙利斯射入致勝球。

連同這場勝仗在內，巴塞隆拿在今季西甲首17輪賽事只得7勝，目前巴塞位居第7，落後第1位的皇家馬德里15分，爭標極其困難，目標只能定在前四，希望保住出戰歐聯的資格，

巴塞隆拿面對護級份子也只能驚險獲勝。（Getty Images）

球員不懂基本概念 沙維感震驚：不知是誰的責任

早前曾稱巴塞問題「比我想像中嚴重」的主帥沙維，今仗賽後再道出這支球隊的一大問題：「我們失去了（巴塞隆拿）的比賽模式，我們需要將它帶回來。」沙維在2015年離隊之前，正是巴塞最輝煌之時，在哥迪奧拿麾下，其流麗的短傳及地面組織令當時的巴塞獲譽為「地上最強」，沙維更是這套踢法的核心，惟這風格已不再復見。

「我有6年不在這裏，在技術層面，有些事實在令我震驚。我不知道這是誰的責任，但這令我們的工作更艱鉅。」

沙維（左）接手執教巴塞隆拿後，認為球隊情況較他想像中更壞。（Getty Images）

更教他震驚的是，作為巴塞球員，竟然有人不懂在他眼中的足球基礎，「陣中大部份球員都不明白何謂Positional Play（Juego de Posición，一種將球場劃分為多個部份、講求隊友之間靈活補位的足球戰術），當中有些機制，我在11歲時已明白，但現在有些球員根本沒有練習過。」

安察洛堤坦言，目前的巴塞隆拿已非皇馬對手。（Getty Images）

相對目前只排第7位的巴塞隆拿，死敵皇家馬德里目前位居榜首，與次席的西維爾拉開6分之多。皇馬主帥安察洛堤說起巴塞，亦殘酷地說出真相：「目前來說，巴塞不是我們的直接競爭對手，因為還有其他球隊更接近我們。」的確，在皇馬與巴塞之間尚有5支球隊，當中包括西維爾、貝迪斯、華歷簡奴、馬德里體育會及皇家蘇斯達。

不過安察洛堤也沒有將話講得太盡，道：「但他們有足夠的質素去再次成為爭標球隊。」

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