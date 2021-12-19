劍擊｜香港第三何瑋桁挑戰盃16強止步　連環失利如「跨不過高牆」

在挑戰盃16強出局後，香港排名第3的何瑋桁難掩失望坐在賽場一角。

近兩個月他已連續三次在本地賽失利，其中一次更意外32強止步。

即將於下月出發展開世界盃及大獎賽征途，何瑋桁賽後坦言：「自己都有啲忟。」



假科學園舉行的挑戰盃重劍賽事，何瑋桁以小組全勝姿態晉級，一舉殺入16強後，卻遭排名低12位的楊均培以15：14淘汰出局。

中段一度被對手拉開5分、再力追到11：13，最終以一劍飲恨，何瑋桁落敗後坐在一角，以毛巾掩面。第三次了，他再未能突破8強關口。

何瑋桁（左）在小組賽過關斬將，全勝姿態殺入淘汰賽。（葉詩敏攝）

時間回到今年4月的東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽，何瑋桁在小組賽發揮出色，5戰僅輸一仗，可是出線16強後即以11：15不敵科威特選手，提前出局。

8個月以來，他除了在6月的會長盃闖入4強外，其後的康文署劍擊賽與上月尾的香港公開賽，先後於32強及8強止步，無緣站上頒獎台。

何瑋桁坦言原想藉今賽重拾信心。（葉詩敏攝）

無緣登本地賽頒獎台：自己都有啲忟

「好失望，連續3次都這樣，自己都有啲忟。就快出去比賽，在香港打成這樣子，多少都會動搖信心。」他整理好情緒後說。

何瑋桁在全運會前觸傷腰部，團體賽8強後更一度不能行走，之後一直擔心傷勢而令訓練量不足，惟他坦言比起狀態，更主要是心態問題。近月成績低迷，就如一道高牆，「跨不過去，打得好唔放，打打下唔知自己做緊咩。」

何瑋桁表示心理關口是一道高牆。（葉詩敏攝）

眼前的這道高牆，自奧運外圍賽後便成了夢魘，何瑋桁原以為打完比賽可以調整好，但8個月後仍未能衝破關口，他緩緩的說：「不知道是否比賽令自己少了部分信心，下滑得好犀利。」惟他補了一句：「相信自己諗通就好快跨到過去。」

「諗通」，好玄妙，其實沒有實質方法，可能要花上一年，亦可能是明天一覺醒來便「通咗」。而大部分走出低谷，都要靠一場勝仗去結束；即使是「劍神」張家朗，奧運前亦曾歷16個月低潮期。

何瑋桁在16強初段已被楊均培（左）連攻。（葉詩敏攝）

男子重劍隊將於1月啟程，遠征多哈、德國、匈牙利、阿根廷等多站世界盃及大獎賽，假如不中途返港的話，有機會在9月亞運後才回港，意味長達9個月長征，何瑋桁無奈笑道：「時間長短沒所謂，只想打返好啲。」

比起比賽獎牌目標，他目前只想盡快「提返起勁打」，「想打返一場好劍，打返我自己，清晰知道自己做緊咩嘅劍擊，先做好這一步。」

挑戰盃男子重劍冠軍，最終由「一哥」方凱申擊敗劉昊峯奪得，黃敬軒與吳浩天同列季軍。