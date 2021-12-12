劍擊｜女花一姐鄭曉為打出代表作　世界盃分站8強止步創女團最佳

香港女子花劍隊周一（6日）遠赴法國出戰世界盃分站，由鄭曉為﹑張楚瑩﹑符妤名及關渝澄組成的女團打出驚喜，於周日的團體賽勇挫世界第3的法國隊殺入8強，雖然最後未能再下一城，仍寫下世界盃最佳成績。



「女花」在周一（6日）遠赴法國展開世界賽之旅，4女將昨日戰畢個人賽後，今日聯手出戰團體賽，於32強面對世界排名低9位的英國隊，港隊在初段一度落後，張楚瑩上場後連取5分反超前13：9，其後港隊在保持領先優勢下，以29：22晉身16強。

劍擊・花劍世界盃｜張楚瑩過關斬將闖次圈 不敵世界三姐止步

（左起）由關渝澄、符妤名、鄭曉為與張楚瑩組成的女子花劍隊在團體賽首闖8強。（FIE）

鄭曉為守尾門12：4勇挫法國首闖8強

晉級後面對世界排名第3的強隊法國，即使後者有2019世錦賽銀牌RANVIER Pauline坐鎖，港隊在初段亦不落下風，一直緊咬比數，雖然在中段一度被拉開8分差距，香港女花「一姐」鄭曉為上場後力挽狂瀾，取得8分後力追至20：23。

港隊在後半段愈打愈順，「守尾門」的鄭曉為在最後一局拿下細分12：4，一劍勇挫法國隊，助港隊以45：44躋身8強，寫下世界盃最佳成績。

「女花」在鄭曉為力追比數下勇闖世界盃8強，眾人難掩興奮。（FIE）

可惜及後面對世界排名第6的加拿大隊，世界排名14的16歲小將郭子佳（Jessica Guo）上場後，為加拿大隊拉開7分領先差距。港隊雖力追，惟加拿大隊中兩名東京奧運代表郭子佳與Kelleigh Ryan實力強橫，前者末段打出細分8：3後，拉開比數至40：25，「守尾門」的鄭曉為未能收復失地，最終港隊以31：45吞敗，無緣4強。

女花將轉戰名次賽力爭最佳名次。

「女花」雖然8強止步，仍寫下女隊在世界盃最佳成績。（FIE）

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