花式溜冰｜紀平梨花傷足半年無緣冬奧　選手黃金期獎牌夢一碎再碎

女子花式溜冰選手正在爭奪北京冬奧入場券，多場選拔賽舉行之前，先出現不幸消息。

繼俄羅斯冠軍選手高斯托妮亞（Alena Kostornaia），日本亦失去王牌。兩屆全日本賽冠軍紀平梨花的右足踝傷患，纏繞近半年仍未癒，無法復出，形同失落入場券。

正值花式溜冰選手的黃金期，紀平第二度錯過奧運，上一次同樣無奈。



明天舉行的全日本賽，亦是北京冬奧最後一次選拔。19歲的紀平梨花本應爭取三連霸，日媒昨日報道她無法出場，等同無緣北京冬奧。她於7月時右足踝軟骨受損， 10月開始的賽季，一直缺陣。

難度追上俄羅斯選手，紀平被日本視為衝牌希望。（Getty Images）

按日本隊選拔機制，若不參加選拔，選手須在過去世界賽取得三甲，才有機會獲選。紀平在2019年世界賽，僅0.31分之差得「梗頸四」。

紀平在本年3月世界賽上陣，得第7。（Getty Images）

紀平一直視北京冬奧為最大目標，早於2018年首季亮相成年組賽事，已經公開稱「夢想得到北京奧運金牌」。本年9月，她更在加拿大跟隨Brian Orser訓練，成為兩屆奧運金牌得主羽生結弦師妹，可惜事與願違。因傷缺席是遺憾，4年前平昌冬奧則是無奈。

無緣全日本賽三連霸，奧運再度無緣。（Getty Images）

2018年平昌冬奧前夕，15歲的紀平只差3星期，不符年齡限制而無法參賽。同年下半期賽季展開，紀平奪得大獎賽總決賽冠軍，成為05年淺田真央後，第2位選手在新人賽季達成此佳績。而且，紀平一再於賽事中完成高難度跳躍及轉體動作，如3周半跳（triple axel jump）等，早被視為日本女子花式溜冰新一代王牌，甚至有希望挑戰俄羅斯美少女軍團的壟斷局面。

心碎。（Getty Images）