足球熱話｜英老牌球會與球迷對幹　班主被柴台發封殺令阻人捧場

支持方法很多，聲音各有不同。提出異議，解決方法，是封殺。

「好大的官威」不止來自政府，球會一樣可以。英國老牌球會奧咸近日向三名球迷發出逐客令，理由是他們「煽惑他人不支持球隊」。禁令之廣，令球迷群情洶湧，要求回水。



現處英乙的奧咸，日前向三名球迷發出禁制信。當中包括奧咸球迷基金主席紐爾斯（Bradley Knowles），基金擁有球會3%股權，董事局內擁有一席。紐爾斯昨在社交媒體公開信件，由球會總經理布朗（Steven Brown）發出，內容如下：

「我身為總經理，應董事局要求審視一些人士的行為。董事局指該些人士蓄意煽動外界施壓，傷害球會、球迷及持份者。



你經常宣揚自己對奧咸、管理層及球隊發展方面的厭惡，更影響他人有樣學樣。種種行為，有意圖傷害球會。因此，我發信通知你，你已被正式禁止參與一隊及青年隊在界限公園（奧咸主場Boundary Park）的比賽，以及作客賽事，為期至少3年，立即生效，至2024年12月17日止。



此信將一併發送大曼徹斯特警區，及我們的場地保安，以供備存及跟進。



如有任何查詢，請務必聯絡球會保安處。」



球會公開信措辭強硬，到底如何禁止球迷支持作客賽事？（twitter）

紐爾斯受訪時坦言難以理解球會的做法，強調只是反對班主林沙甘（Abdallah Lemsagam），卻被封殺：「我既憤怒亦震驚，我一直支持球隊，愛球會，愛球賽。我說出了班主的問題，沒有衝入場中，沒有擲網球。基金亦表明不會縱容示威。」紐爾斯公開信件後，引起奧咸球迷回應，紛紛要求管理層回應，有人更要求退回季票或贊助捐款。

紐爾斯（中）申明自己立場，表明愛球會不愛班主。（twitter）

奧咸禁止紐爾斯等3人進入奧咸主場賽事，又如何可以阻止他們出席作客賽事？奧咸會方表示會禁止他們循奧咸買票，並通知其他球會封殺3人。

奧咸球迷多次示威，要求班主下台。（Getty Images）

翻查報道，奧咸球迷近來對2018年入主的摩洛哥前足球經理人林沙甘，頗為不滿，指他管理不善，職員流失率極高等，要求他賣盤走人，但林沙甘表明無意離開。球迷曾多次在主場賽事衝入球場，又在賽事把網球及煙火擲進場內。