足球熱話︱「上帝」伊巴一個問題考起教宗　送禮仍不失自信哥風格

瑞典前鋒伊巴謙莫域霸氣非常，多次自稱「神」或「上帝」，日前他有幸在梵諦岡跟教宗方濟各見面，全程卻乖得像小貓一樣。
AC米蘭上周歐聯分組賽不敵利物浦後包尾出局，球隊周日作客逼和烏甸尼斯1：1後，待至下周一才重返主場惡鬥拿玻里，球員因此有兩日時間休息。
陣中前鋒伊巴謙莫域就把握機會，到位於羅馬的梵蒂岡會見教宗方濟各，不時自稱Lord（上帝）的他在社交網站上載二人合照，寫道：「愛與和平（Peace and Love）。」
Peace and Love @Pontifex_ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2021
據意大利傳媒報導，伊巴向教宗送上親切的問候，「我為你帶來了一份小禮物，希望把它送給你。」伊巴隨即送上他的自傳《Adrenalina》（意譯「腎上腺素」），並向對方解釋：「這是我故事的一部份，它描述了我的一生，以及一些小訊息。」
教宗對這份禮物亦十分受落，坦言會細心閱讀，並向伊巴「回禮」，送上跟自己有關的著作《Sport according to Pope Francis》（意譯「教宗方濟各談體育」）。
伊巴謙莫域精選金句：
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場上彷如猛獸的伊巴此時站在教宗身邊，亦乖巧得如小貓一樣。
他再向對方送上AC米蘭球星的親筆簽名波衫，並問教宗：「你喜歡AC米蘭嗎？若得到你的同意，我會在球場上施展一點魔法。」不過，教宗最終只是報以微笑回應，不失尷尬又十分禮貌。
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