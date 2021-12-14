福原愛緋聞傳出　前夫江宏傑爆二人仍會視訊　「畢竟她是媽媽」

早前福原愛提到與內地球手張繼科的「餅乾」互動，極速引起網民回響，不少內地網民建議她跟中國乒乓王子再婚。
眼看前妻話題不斷，一人帶兩孩的江宏傑則懶理緋聞，更在訪問中透露每天會主動與福原愛視訊通話。
福原愛今年與前中華台北「乒乓王子」江宏傑離婚，二人在聲明中承諾會共同撫養兩名小孩，不過從種種現況可見，重心放在小孩身上的是爸爸江宏傑。
江宏傑近期在社交媒體貼出一段參加幼稚園競賽的影片，他擔任家長隊接力一員，女兒Aila偷偷在他耳邊說「要跑第一名喔」，畫面相當溫馨。
另一邊廂，福原愛則積極轉往內地市場發展，近日開啟了抖音賬號，以流利的國語向中國「粉絲」問好。日前她接受內地傳媒訪問時，提到與中國球手張繼科的互動。她指張繼科曾因在比賽時太餓，就順手拿了她背包的餅乾來吃，結果張在該場比賽獲勝，此後每次張繼科在比賽時都會問她要餅乾，而她也會特地準備一包餅乾給對方。
這段對話極速引起網民回響，不少內地網民表示，「一個未娶，一個待嫁，其實可以」、「希望福原愛嫁到大陸做媳婦」。
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前妻緋聞迅速中、港、台、日四地流傳，昨日出席活動的江宏傑被問到時，顯然有點尷尬。他說：「這個應該要問她，我覺得問她就好了，這種事情就是......」不過二人關係談起來縱使尷尬，但江宏傑也透露，為了讓兒女有足夠的媽媽時間，他們每天還會視訊通話：「我們很常會主動要求視訊，讓小孩保持正常的親子關係，畢竟她是媽媽。」
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