足球熱話︱守門員爭議動作被VAR斷正　賽前被逐未出汗先收工

VAR無處不在，球員也要無時無刻慎行。

巴拉圭超級盃中一名守門員因賽前疑似向敵對球迷挑釁，結果被視像助理裁判（VAR）「斷正」後領紅，未出汗先收工。



球員在比賽中途或賽後領紅時有所聞，於比賽前就被逐就少之有少，但如此趣怪的情況，近日卻在一場巴拉圭超級盃賽事中發生。

當時波特諾山丘（Cerro Porteno）守門員費蘭迪斯（Jean Fernandes）跟隊友正在場上準備開賽，他走向自己龍門方向，在門柱邊彎腰放下手中的玫瑰經，但起身之後卻面向門框後方的敵隊球迷，做出一個爭議性動作。

巴拉圭超級盃守門員爭議性動作，未開波先領紅逐格睇：（按圗放大）

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爭議動作挑釁球迷 賽後喊冤稱有誤會

費蘭迪斯把雙手交叉放在頸前，再緩緩把雙手拉開，動作甚有「割喉」意味，似乎暗示要把對方「殺死」。他之後舉起左手指向天，再親吻頸鍊，完成禱告。此時敵隊球迷情緒高漲，有人把各種物品扔向費蘭迪斯，部份掉入場內，費蘭迪斯見狀作勢閃避，並向對方招手挑釁，最終要由隊友勸退。

大戰本來一觸即發，但原來費蘭迪斯所有舉動都被龍門內的鏡頭拍下，VAR（視像助理裁判）翻睇片段後認為他作出挑釁或煽動行為，結果主球證將費蘭迪斯叫到中圈，向他出示紅牌，真正演繹「未開始已經結束」。

費蘭迪斯開波前被逐，他認為球證對其動作有誤會。（Twitter@DeportesUno650）

巴西籍的費蘭迪斯賽後在社交網站喊冤，認為球證錯誤理解其動作，「球迷在對我擲東西，包括一些爆竹（firecrackers）。我用一個在家鄉很普遍的動作回應，這動作跟巴西funk music有關，（馬賽中場）謝臣山度士也經常用此慶祝。我不知道球證在想什麼，這是個誤會。」

根據球例，波特諾山丘仍獲准在不消耗換人名額下派後備門將出場，避免90分鐘少踢一人，但最終球隊仍以1：3落敗，無緣捧盃。