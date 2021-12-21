迪布尼生涯最尷尬時刻？比利時國家隊出聖誕卡　球迷：為何這樣做

聖誕節臨近，若想向球迷朋友送上聖誕卡，比利時國家隊或為大家提供了一個好選擇。



比利時的「黃金一代」在球場上未能如球迷期望般奪得錦標，但今次推出的聖誕卡，至少能搏君一笑。

大球星如曼城中場奇雲迪布尼、皇馬的夏薩特和其弟、效力多蒙特的杜根夏薩特，同樣效力多蒙特的蒙尼亞等等，一同參與今次的聖誕卡拍攝，穿上歐洲傳統的「聖誕醜毛衣」、卻堅持穿上波褲、波襪和運動鞋，效果非比尋常。

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比利時足總在Twitter和Instagram隆重其事地發布這系列聖誕卡：「開始很有聖誕的氣氛了！」有眼利的球迷發現，迪布尼所穿的「醜毛衣」並不難買到，粉絲可輕鬆入手偶像同款。

迪布尼所穿的醜毛衣同款，售價39美元，約304港元。（D&F）

雖然不少回覆都認為卡片很有趣，但亦許多球迷不滿：「迪布尼是最好的足球員之一，你們卻把他搞成這樣子？」也有人借機發洩：「這就是為什麼你們贏不了世界盃！」

不過球員本人似乎不抗拒，韋素在Instagram回覆「笑到喊」的表情，比利時足總還說好戲在後頭：「追蹤我們的社交平台，稍後還有製作特輯呢！」