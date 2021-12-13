英超熱話｜哈利卡尼變新手車迷　為同鄉失落世界冠軍直呼不公

一級方程式（F1）世界冠軍大澈鬥扣人心弦，連熱刺尖刀哈利卡尼也「入坑」，成為新手車迷。作為英國人，當然要撐自己人，當他看到咸美頓失落世界冠軍後，透過社交網站直呼不公平。



熱刺盛傳成為疫埠，隊內多人確診新冠肺炎，周末對白禮頓的英超延期進行。熱刺尖刀哈利卡尼（Harry Kane）難得周末放假，當然要注視F1的終極一戰，而他必然希望同鄉咸美頓（Lewis Hamilton）8奪世界冠軍。

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咸美頓失落世界冠軍，連同鄉哈利卡尼也感可惜。（Getty Images）

哈利卡尼的心願難圓，韋斯達賓全靠末段的安全車完全收窄距離，再在最後一圈順利爬頭，打破咸美頓近年的壟斷。

冠軍不是自己心水，卡尼滿肚苦水，透過社交網站盡情宣洩，他發文明言為何其他車手犯錯，但由咸美頓「找數」，「我是新手F1車迷，我對一切不太熟悉，但今站像有一些奇怪的規例導致不公平局面，為什麼其他車手炒車，但受罰的卻是咸美頓？他在今站抵受很多壓力，他仍然發揮穩定，但如今卻被奪去世界冠軍，最後結局如此收場感到十分可惜。」

哈利卡尼透過社交網站表達不滿。（Twitter截圖）

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