狗牙嶺行山心得｜挑戰西狗牙坑攀爬直壁　比虎吼石河險要難度更高

以下路線極具挑戰性，大部分路段均需要用手攀爬，一路爬升無回頭路，有意挑戰的人士必須具一定體力及豐富行山經驗，並事先做足準備，新手不宜！



狗牙嶺這個地方，可以說是香港數一數二有難度的險山，長期佔據了bucket list首位。有前輩說，登狗牙嶺有五十種走法，從西狗牙坑登上狗牙嶺，必定一試難忘，當然險要無比，比虎吼石河難度更高，但按捺不住山癮，於是再度踏上狗牙嶺的旅途了。

西狗牙坑，夾在中西狗牙之間深谷中，俗稱「揳牙罅」，顧名思義，必須擠進狹窄的石隙，從峭壁的罅隙中向上攀越。此路線的峭壁有兩個，位置較低的稱為下牙罅，比較矮小，而位置較高的為上牙罅，較下牙罅更高更難。越過上牙罅繼續走，便是一線生機。

▼按圖看清沿途風景！

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再次挑戰極限攀登西狗牙坑，早早便開始研究裝備，同行山友說因為西狗牙坑有點像行澗，雖然水流不多，不過石面上有青苔，宜穿着在濕地上防滑性能較強的Five Ten。由於「揳牙罅」有一定難度，其中一名經驗豐富的山友特別帶備繩索，並充當先頭部隊，率先攀上牙罅繫上繩索，幫助我們攀登。在朋友的指導下，我一手拉着繩索並尋找手腳位慢慢往上攀，某些較狹窄的位置更需要慢慢移動身子穿過，十分驚險！

沿路登頂基本上一直都是攀爬路線，雖牙罅位置前段幾乎是直壁，不過還是需要一直手腳並用，一路攀爬對於體力的需求也是頗高。登上一線生機後，便沿閻王壁登上鳳凰山頂，順道到一樹洞留影才下山離去。

體能 ★★★★★

技術 ★★★★★

風景 ★★★★★

需時 約6.5小時



長度：約12.3公里

補給：無

裝備：行山鞋、手套、充足糧水

交通：於東涌乘坐11/11A/ 23至石壁警崗下車



Hikipedia的「動物山」bucket list：（按圖放大）

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點：（按圖放大）

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（《香港山峰50全攻略》，萬里機構授權使用）

書名：香港山峰50全攻略

作者：蔡婷茵、李嘉怡



李嘉怡 Kylie Li



「影響我們一生的，並非偶爾為之的事情，而是我們一直在做的事情。」喜歡行山、酷愛挑戰、更愛腎上腺素飆升的感覺，急性子、好奇心旺盛、興趣是探索未知的世界。原本的三分鐘熱度，漸漸愛上行山並接觸路跑 、行澗、綑邊、泳綑、潛水、航拍。每年都為自己定下Bucket List，尋找更好的自己。



蔡婷茵 Avis Choy



「昨天下了雨，今天刮了風，明天太陽就出來了。」自小與陽光和汗水絕緣，因為一場30公里的夜山比賽而接觸行山，並為之着迷。喜歡探索生活的各種可能，行山以外，路跑馬拉松、車中泊露營、初嘗鐵索攀岩，當中有喜歡的，也有放棄了的；確信無論結果如何，得着總比錯失更多。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】