福原愛自爆贈新歡餅乾助贏波　內地網民：嫁過來做中國媳婦

福原愛結束與江宏傑的5年婚姻後，把事業重心轉向內地，近日她接受訪問時透露與中國乒乓球員張繼科私下的甜蜜互動，兒時在中國訓練的她亦獲得內地網民好感，不少球迷支持她：「來當中國媳婦吧！」
福原愛在今年7月與前中華台北「乒乓王子」江宏傑離婚，二人在聲明中承諾會共同撫養兩名小孩，江宏傑肩負起照顧子女的責任，由他的社交媒體所見，生活重心放在小孩身上。另一邊廂，福原愛則積極轉往內地市場發展。
她近日開啟了抖音賬號，以流利的國語向中國「粉絲」問好，她說：「因為疫情的關係我好久沒回中國了，我好懷念中國朋友和美食，像是小雞燉蘑菇、酸辣土豆絲，東北的大辣皮我最愛，還有烤串這些我真的好懷念。」把中國當成家鄉的態度，顯然要全力進攻內地市場。
她在接受內地傳媒訪問時，亦提到與中國球手張繼科的互動，指張繼科曾經因在比賽時太餓，就順手拿了她背包的餅乾來吃，結果張在該場比賽獲勝，此後每次張繼科在比賽時都會問她要餅乾，而她也會特地準備一包餅乾給對方。
身高1.81米兼長相帥氣的張繼科，因上綜藝節目而人氣急升，他曾奪得2012年倫敦奧運男單金牌，惟今年未能取得東京奧運資格。
這段對話極速引起網民回響，不少內地網民表示，「一個未娶，一個待嫁，其實可以」、「希望福原愛嫁到大陸做媳婦」。
相反，日本網民就看不下去，日媒《東京體育WEB》以「福原愛和中國美男選手再婚」為題，網友紛紛留言指「看來福原愛只喜歡花美男」、「那麼喜歡中國就不要回日本了」等，引起公憤。
👇👇👇你能看出福原愛可能是個「肉食女」嗎？點圖放大看福原愛與江宏傑的甜蜜生活照👇👇👇
+9
福原愛江宏傑童話幻滅系列：
體育熱話｜福原愛與高大男子驚鬧不倫戀 跟江宏傑5年婚姻玩完福原愛婚變︱收入相差37倍傳1月已離婚 江宏傑一句狠話終結一切福原愛婚變｜江宏傑夫妻各發聲明回應 女方解釋酒店過夜男子身份福原愛婚變｜誤信新歡是真愛終遭背叛？ 資深記者分析驚人內幕福原愛婚變︱江宏傑欲見面被堅拒 日媒：女方受辱多次提離婚福原愛婚變︱日媒續追擊江宏傑 千萬婚戒竟是這樣哄回來福原愛疑似出軌高大男起底 細5歲早稻田師弟 年薪千萬白領精英體育熱話｜福原愛雙重出軌成不倫藝人冠軍 榜上竟有3大體育名將福原愛江宏傑離婚︱女方勢賠巨額贍養費 終極王牌在手隨時翻盤