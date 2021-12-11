福原愛自爆贈新歡餅乾助贏波　內地網民：嫁過來做中國媳婦

福原愛結束與江宏傑的5年婚姻後，把事業重心轉向內地，近日她接受訪問時透露與中國乒乓球員張繼科私下的甜蜜互動，兒時在中國訓練的她亦獲得內地網民好感，不少球迷支持她：「來當中國媳婦吧！」



福原愛在今年7月與前中華台北「乒乓王子」江宏傑離婚，二人在聲明中承諾會共同撫養兩名小孩，江宏傑肩負起照顧子女的責任，由他的社交媒體所見，生活重心放在小孩身上。另一邊廂，福原愛則積極轉往內地市場發展。

體育熱話｜福原愛與高大男子驚鬧不倫戀 跟江宏傑5年婚姻玩完

福原愛自爆與張繼科的「餅乾之約」，中日網民反應兩極。（福原愛Facebook）

她近日開啟了抖音賬號，以流利的國語向中國「粉絲」問好，她說：「因為疫情的關係我好久沒回中國了，我好懷念中國朋友和美食，像是小雞燉蘑菇、酸辣土豆絲，東北的大辣皮我最愛，還有烤串這些我真的好懷念。」把中國當成家鄉的態度，顯然要全力進攻內地市場。

福原愛開了抖音帳號，更嫁流利國語向內地球迷問好。（截圖）

她在接受內地傳媒訪問時，亦提到與中國球手張繼科的互動，指張繼科曾經因在比賽時太餓，就順手拿了她背包的餅乾來吃，結果張在該場比賽獲勝，此後每次張繼科在比賽時都會問她要餅乾，而她也會特地準備一包餅乾給對方。

身高1.81米兼長相帥氣的張繼科，因上綜藝節目而人氣急升，他曾奪得2012年倫敦奧運男單金牌，惟今年未能取得東京奧運資格。

張繼科因參與綜藝節目人氣急升。（截圖）

這段對話極速引起網民回響，不少內地網民表示，「一個未娶，一個待嫁，其實可以」、「希望福原愛嫁到大陸做媳婦」。

相反，日本網民就看不下去，日媒《東京體育WEB》以「福原愛和中國美男選手再婚」為題，網友紛紛留言指「看來福原愛只喜歡花美男」、「那麼喜歡中國就不要回日本了」等，引起公憤。

日本乒乓球前國手福原愛3月初爆出不倫戀。（網上圖片）

👇👇👇你能看出福原愛可能是個「肉食女」嗎？點圖放大看福原愛與江宏傑的甜蜜生活照👇👇👇

+ 9

福原愛江宏傑童話幻滅系列：