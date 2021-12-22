福原愛光明正大戀不倫「橫濱男」　傳二人半同居考慮再婚

福原愛今年3月被爆出軌、7月與江宏傑宣布協議離婚，結束5年童話婚姻。離婚5個月後，新一期《女性SEVEN》雜誌報道，福原愛與當初被拍「雙不倫」對象的「橫濱男」交往中。



32歲的福原愛在離婚後積極在中國內地發展，福原愛以往多在Facebook分享與前夫江宏傑的甜蜜點滴，離婚後棄用Facebook並多用微博發文向中國粉絲「取暖」。日前她自爆贈中國乒乓名將張繼科餅乾助贏波，獲得中國球迷好感，「嫁過來當中國媳婦」。

福原愛自爆贈新歡餅乾助贏波 內地網民：嫁過來做中國媳婦

福原愛與高大男子驚鬧不倫戀 跟江宏傑5年婚姻玩完

日本乒乓球前國手福原愛3月初爆出不倫戀。（網上圖片）

離婚後的福原愛再被拍到與3月出軌對象約會。（網上截圖NEWSポストセブン）

認真交往 「橫濱男」有做繼父準備

不過，福原愛真命天子另有其人，據今期日本雜誌《女性SEVEN》報道，福原愛已有新戀情，再被拍到與27歲、長相酷似棒球手大谷翔平的男性在公園約會。

今時唔同往日，二人由「雙不倫」變成戀人，報道指回復單身的兩人已認真交往中，在公園悠閒散步後還依偎返回福原愛住家。

福原愛和「橫濱男」在11月開始拍拖，由不倫變成戀人，兩人在公園約會。（網上截圖）

據悉，這名令福原愛甘願身敗名裂的「橫濱男」，在11月已離婚，並立即與福原愛在11月下旬開始交往。雜誌指出二人已經半同居，早稻田名門大學畢業、原於一流企業工作的「橫濱男」，最近接手了家族企業，也準備好與福原愛創造新未來；據悉，「橫濱男」甚至有做繼父的準備，二人考慮再婚。

27歲的「橫濱男」繼承家業，福原愛友人指她認為對方很有決斷力，而且個性不拘小節，感覺對方年齡較自己小，在身邊感到安心。

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福原愛日前開了抖音帳號，更嫁流利國語向內地球迷問好，積極打入中國市場。（截圖）

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