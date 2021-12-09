福原愛談中日乒乓差距　伊藤美誠世錦賽失金　被中國「一腳踹開」

前日本乒乓球手福原愛在7月與江宏傑離婚後積極工作，除了在東京奧運時擔任日本電視台評述，亦獲不少內地媒體專訪。
近日她在受訪時談到剛結束的世界錦標賽，並分析中、日實力差距。「小愛」坦言中國乒乓實力深厚，有時候日本看似拉近了，結果卻又像被「一腳踹開」。
福原愛日前接受內地《中新社》專訪，並談到剛在美國侯斯頓舉辦的乒乓球世錦賽。中國在今屆男女單、女雙和混雙均奪金而回，福原愛強調從奧運金牌陳夢不敵王藝迪可見，中國選手人數和實力都太深厚，而球隊正處在新老交替的階段。
反之日本隊在世錦賽共取得2銀1銅，其中日本混雙奧運金牌伊藤美誠，夥拍早田希娜出戰女雙，被中國組合孫穎莎及王曼昱以直落3局擊敗，無緣冠軍。
日本隊在本屆世錦賽未有金「落袋」，福原愛在訪問中坦言中日存在一段差距：「東京奧運後，日本隊積極準備，很渴望奪得世界冠軍，選手們都背負很大壓力。」當記者問到可會覺得日本正追近中國時，她認為中國隊始終太強大：「像是我當選手時，有時候覺得實力愈來愈近，有時候又覺得被一下踹開，我這次贏了丁寧，下一次就被研究，又被拉開來，那時就覺得有一種心被斷掉、被撕裂的感覺。」
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福原愛又提到以前在球員時期被中國視為對手時的榮幸：「中國國家隊貼了我的照片，中國永遠是我的目標、我的偶像，所以很開心，中國視日本為對手。」
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