游泳世錦賽｜國際泳聯公布今屆累計37宗確診　主席言論令人瞠目

一連6日於阿布扎比舉行的游泳短池世錦賽已在周二（21日）落幕，國際泳聯（FINA）公布今屆比賽累計37宗新冠肺炎確診，其中包括15名運動員。



港隊在今屆賽事寫下歷史新章，何詩蓓先後於200米自由泳、100米自由泳及400米自由泳，奪得2金1銅；共餘港將亦合力刷新11個香港紀錄，其中何詩蓓的200米自由泳港績（1分50.31秒），更是香港第一個世界紀錄。

港隊再破4X50自香港紀錄 2金1銅兼11新港績完美落幕

何詩蓓在今屆世錦賽創下200米自由泳短池世界紀錄。（Getty Images）

港將可說是在嚴謹防疫下完成比賽，今屆近5000人參與為期6天的比賽，包括泳手、教練、職員及傳媒，據FINA表示，一共出現37宗確診，惟FINA主席Husain Al-Musallam卻指對結果感到「非常滿意」（very happy）。

他在聲明中表示：「包括之前受感染和在賽事期間檢驗出的37宗確診中，其中有15名泳手，感染比率僅得0.04%，是非常低的數字。」

FINA公布今屆世錦賽確診數字，賽事中出現37宗確診。（Getty Images）

新香港紀錄

何詩蓓 女子200米自由泳 1分50.31秒（打破世界紀錄）

何甄陶 男子50米自由泳 21.22秒

伍棹然 男子200米背泳 1分56.93秒

卓銘浩 男子400米自由泳 3分47.51秒

男子4X50米混合泳接力 1分36.36秒

男子4X50米自由泳接力 1分29.04秒

男子4X100米混合泳接力 3分36.93秒

男子4X100米自由泳接力 3分15.44秒

女子4X50米自由泳接力 1分39.35秒

女子4X200米自由泳接力 7分55.48秒

男女子混合4X50米自由泳接力 1分30.43秒



今屆短池游泳世錦賽所有港將獎金：

何詩蓓：91250美元

何甄陶：3750美元

譚凱琳：1250美元

歐鎧淳：1000美元

陳健樂：1000美元

伍棹然：750美元

施幸余：500美元

鄧采淋：500美元

鄭渝：500美元



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