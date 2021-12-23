游泳世錦賽｜國際泳聯公布今屆累計37宗確診　主席言論令人瞠目

一連6日於阿布扎比舉行的游泳短池世錦賽已在周二（21日）落幕，國際泳聯（FINA）公布今屆比賽累計37宗新冠肺炎確診，其中包括15名運動員。
港隊在今屆賽事寫下歷史新章，何詩蓓先後於200米自由泳、100米自由泳及400米自由泳，奪得2金1銅；共餘港將亦合力刷新11個香港紀錄，其中何詩蓓的200米自由泳港績（1分50.31秒），更是香港第一個世界紀錄。
港將可說是在嚴謹防疫下完成比賽，今屆近5000人參與為期6天的比賽，包括泳手、教練、職員及傳媒，據FINA表示，一共出現37宗確診，惟FINA主席Husain Al-Musallam卻指對結果感到「非常滿意」（very happy）。
他在聲明中表示：「包括之前受感染和在賽事期間檢驗出的37宗確診中，其中有15名泳手，感染比率僅得0.04%，是非常低的數字。」
新香港紀錄
何詩蓓 女子200米自由泳 1分50.31秒（打破世界紀錄）
何甄陶 男子50米自由泳 21.22秒
伍棹然 男子200米背泳 1分56.93秒
卓銘浩 男子400米自由泳 3分47.51秒
男子4X50米混合泳接力 1分36.36秒
男子4X50米自由泳接力 1分29.04秒
男子4X100米混合泳接力 3分36.93秒
男子4X100米自由泳接力 3分15.44秒
女子4X50米自由泳接力 1分39.35秒
女子4X200米自由泳接力 7分55.48秒
男女子混合4X50米自由泳接力 1分30.43秒
今屆短池游泳世錦賽所有港將獎金：
何詩蓓：91250美元
何甄陶：3750美元
譚凱琳：1250美元
歐鎧淳：1000美元
陳健樂：1000美元
伍棹然：750美元
施幸余：500美元
鄧采淋：500美元
鄭渝：500美元
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