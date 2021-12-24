澳網｜梅利獲外卡參賽　相隔3年回歸墨爾本　5度闖決賽皆屈居亞軍

現時世界排名134位﹑英國網球名將梅利，獲得澳洲網球公開賽的外卡，可以再度在墨爾本看到梅利的英姿。
34歲的英國名將梅利（Andy Murray），早前獲得澳網的外卡參賽資格，相隔3年再度參加這項大滿貫賽事，他表示非常期待在澳洲獻技，「我非常興奮可以再度參加澳網，我在墨爾本有不少美好的回憶，希望再度在超正的球迷面前打波。」
梅利今年初因為確診新冠肺炎，而無法入境澳洲參賽，他上一次出戰澳網是2019年，當時與西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut）戰足5盤，最終力戰憾負，首圈出局。
梅利職業生涯中，11次打入大滿貫決賽，其中5次同樣在澳網，可惜分別不敵費達拿及祖高域，5次也未能封王。
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