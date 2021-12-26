羽毛球｜兩屆世界冠軍3年首見難堪紀錄　傳中國混雙名將結束4年情

中國羽毛球混雙名組合黃雅瓊／鄭思維在月中的世錦賽首圈，遭香港組合張德正／吳詠瑢反勝淘汰出局，寫下自2018年韓國公開賽後，第一次在首圈止步的難堪紀錄，今日（26日）傳出這對世界冠軍組合可能將拆夥，結束4年多的拍擋關係。



黃雅瓊與鄭思維在2017年起組成「雅思配」，一年後便在印尼公開賽奪冠，隨後在2018雅加達亞運、日本公開賽、中國公開賽、世錦賽、法國賽、丹麥賽先後稱王，單是2018年就橫掃9個冠軍，同年8月更登上世界第一寶座；2019年，持續勇態取得8冠，達成世錦賽混雙兩連霸。

羽毛球世錦賽｜張德正吳詠瑢反勝頭號種子 碎中國組合三連霸美夢

中國兩屆混雙世界冠軍黃雅瓊與鄭思維在今屆兩大賽事失冠。（Badminton Photo）

原被看好在東京奧運奪金的「雅思配」，於決賽不敵中國隊友王懿律／黃東萍飲恨摘銀。本來在世錦賽來勢洶洶望奪冠而回，名列頭號種子的他們，卻在32強賽不敵世界排名28的香港組合張德正／吳詠瑢，儘管在第3局力挽狂瀾，仍以總局數1：2遭港將反勝而吞敗。

世界排名第28位的張德正／吳詠瑢勇挫冠軍組合，打出代表作。（Badminton Photo）

傳改以老帶新戰巴黎奧運

為備戰2024巴黎奧運，中國羽總將在12月30日到明年1月7日進行混雙隊內賽，中媒《愛羽客》卻在今日撰文指出，合作超過4年的「雅思配」很可能會拆夥，以老帶新改為夥拍2019年世青賽混雙冠軍馮彥哲／林芳靈出賽。

「張吳配」32強打出生涯代表作：