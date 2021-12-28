英超｜般奴費南迪斯讀教練班為退役後鋪路　期待有天成曼聯主帥

很多球員在退役之後都會選擇做教練相關的工作，像哥迪奧拿、施丹等名將在掛靴後都執起教鞭，並取得不錯的成就，成為當代名帥。

曼聯的中場般奴費南迪斯也想走這條路，現在只有27歲的他，已經在就讀教練相關的課程，用功程度令人吃驚。畢竟般奴還處當打之年，開始考慮退役後事情未免太認真了吧。



般奴在聖誕節接受訪問時表示，自己的夢想就是在退役之後成為一名教練，並且表示目前已經努力在學習有關課程，而他的最終目標就是成為曼聯的主教練。他說道：「我一生都活在足球之中，所以認為自己的未來都必然與足球有關。老實說，我想成為一名教練，如果能夠執教曼聯，當然會感到高興，也期待球迷給予的壓力！」

般奴費南迪斯表示希望有一天會成為曼聯主帥。（Getty Images）

不過，從他今季的表現來看，他現在規劃自己退役生涯似乎言之過早。隨着C朗拿度的回歸，般奴今季的入球及助攻數目大幅減少，目前只攻入5球，與上季18球相差甚遠，所以他現在與其計劃退役後工作，倒不如先把自己的狀態調整好吧！

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