英超轉會｜曼聯兩鋒將一走一留　卡雲尼澄清離隊傳聞

阿古路因心臟病突然掛靴，巴塞隆拿前線缺乏重心，盛傳烏拉圭老將卡雲尼有意加盟，再度成為雷霆救兵，但轉會消息靈通的意大利記者羅曼奴表示這宗交易不會成事。



當C朗拿度回歸曼聯後，34歲的卡雲尼（Edinson Cavani）的上陣機會大減，早前一度傳出這名烏拉圭老將有意離隊，並轉投西甲的巴塞隆拿，充當雷霆救兵，並在1月冬季轉會窗離隊。

一向轉會消息靈通的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano），透過社交網站指這只是「煲水新聞」，他表示巴塞方面沒有接觸曼聯，因為他們正在努力完成費倫托利斯的收購，而卡雲尼依然是曼聯的重要一員，暫不會離隊。

卡雲尼功成身退疑投巴塞救亡 曼聯看中4大前鋒取代他

卡雲尼雖屆34歲，專業精神和表現均令人讚嘆。（Getty Images）

點圖睇：曼聯看中的4大前鋒

今季被投閒置散的馬迪爾，根據多間英國傳媒透露，他將與主帥蘭歷克討論前途問題。這名26歲的法國鋒將，近日傳出有意外借離隊，獲取更多上陣機會，而西甲的西維爾正是他的目的地。

馬迪爾透過經理人表明他的心跡，「安東尼希望在1月離隊，他只想上陣，我會向曼聯方面表達他的訴求。」除了西維爾，盛傳祖雲達斯與巴塞隆拿也對馬迪爾有意。

馬迪爾今季上陣機會不多，他希望在1月離隊他投。（資料圖片／Getty Images）

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