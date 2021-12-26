足球轉會︱曼聯決定1月不賣普巴　耐心等待他回心轉意

曼聯中場保羅普巴（Paul Pogba）遲遲未能跟球會續約達成協議，他跟紅魔鬼合約明年6月屆滿，外界一度預期，曼聯為免「人財兩失」，會盡量在1月放走這位法國球星。不過最新消息指，曼聯無意在冬季轉會窗讓普巴離隊，更希望耐心等待他回心轉意，留在奧脫福。



曼聯被指無意在1月放售普巴套現。（Getty Images）

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普巴的足球轉會傳聞天天新款，加上他的經理人是拉奧拿，未來動向實在連曼聯也無法掌握。不過足球轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）在Twitter發文指，「按目前情況，曼聯不會在1月跟任何球會洽談出售普巴事宜。沒有轉會交易，也沒有交換球員或類似協議。」

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他又稱，「曼聯自去年7月起已提出續約條款，至今未有定案。普巴的前途尚未明朗，曼聯仍在等待他。」短短數句，已說明曼聯的意思：為了普巴，紅魔鬼就算損失金錢，也願意等待，直到最後一刻。

曼聯對普巴可算盡情盡義，無奈至今得不到同等回應。這位法國中場一時說很渴望加盟皇馬那樣的球隊，一時又說自己深愛曼聯，變化之快令人措手不及。假如未來半年時間他仍未能與曼聯達成協議，很大機會成為2022年夏天其中一大可以自由身免費轉會的足球巨星，他甚至在2022年1月已可跟英超以外球會，簽下合約前協議。

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