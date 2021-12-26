足球轉會︱蘭歷克看中德國最強新星　曼聯主帥回「地頭」揀卒

德國「戰術大師」蘭歷克接掌曼聯帥印後，即時為紅魔鬼帶來正面改變，球迷十分期待他的相人眼光，1月份引入新兵進一步提升球隊實力。
消息指，蘭歷克已草擬一份4人名單，銳意提升曼聯防守實力，不過在此之上，他的頭號收購目標，被指是有「德國最強新星」之稱的科利安華迪斯（Florian Wirtz）。
曼聯看中德國最強新星
英國多間小報不約而同報道，曼聯主帥蘭歷克視科利安華迪斯為頭號收購目標。這個利華古遜小將年僅18，2020年1月才由母會科隆轉投利華古遜U17，並旋即以優異表現在5月獲得德甲上陣機會，以17歲零15日之齡，打破由夏維斯創下的最年輕利華古遜球員德甲上陣紀錄。同年6月，他在對拜仁慕尼黑一仗尾段攻入一球，以17歲零34日之齡，創下最年輕德甲入球者紀錄，惟及後被莫高高以16歲零28日打破。
年紀輕輕的他，已累積67次為利華古遜一隊上陣，攻入17球，廣泛被視作德國下一代最強新星，已成為大國腳，並曾4次為德國國家隊上陣。單是今季在15場德甲賽事，已取得5入球8助攻，並在歐霸賽事大放光芒，5場賽事已攻入3球，助攻3次。
點圖睇：6個即將約滿曼聯的球員：
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以蘭歷克在德國的足球人脈和了解，他當然不會錯過科利安華迪斯這顆球壇本來巨星，所屬球會利華古遜為華迪斯標價6000萬英鎊，傳聞曼聯在爭奪戰之中「正處於主導位置」。
報道同時指出，他看中的還有慕遜加柏18歲左閘尼斯（Luca Netz），波琴20歲中堅（Armel Bella-Kotchap）貝拿高卓普，以及正在外借到奧地利維也納的RB萊比錫19歲中堅馬達爾（Eric Martel），3人全是後防球員，可見蘭歷克整頓曼聯防線的決心，連同科利安華迪斯在內，這張4人收購目標名單主角全部是20歲或以下，假如成事的話，有望為紅魔鬼注入新動力，甚至成為未來骨幹成員。
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