紐卡素踢和曼聯後傷情加劇　周四對愛華頓獲准延期｜英超

本輪又多一場英超因疫情告吹，由於紐卡素能夠候命的球員不足，原定周四作客愛華頓的聯賽獲准延期。這輪周中的英超，暫時有3場比賽未能如期上演，還有阿仙奴對狼隊以及列斯聯對阿士東維拉。



紐卡素上輪聯賽以1：1踢和曼聯，兩大鋒將哥林威爾遜及辛特麥斯明都受傷，領隊賀維賽後明言，球隊極度接近不夠人踢下場作客愛華頓的比賽。最新英超賽會宣布，同意紐卡素的延期申請，因為紐卡素在傷患及疫情夾擊下，未能有足夠球員（13名非門將球員以及1名門將）候命。

這是本輪第3場因疫情延期的比賽，也是今個月的第16場需要改期的英超。受最大影響的球隊相信是愛華頓，包括這場對紐卡素，他們已經連續3輪聯賽延期，包括之前原定對般尼及李斯特城。

據英超賽會在周一發布的數字，在12月20至26日期間，全英超職球員接受了超過1.5萬次新冠肺炎測試，有103人染疫，比之前一周（90宗）更嚴重。

英超第20輪餘下直播賽程（按圖放大）