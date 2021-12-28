英超︱曼聯失分加利尼維利發炮轟C朗　「他的身體語言令我困擾」

曼聯作客只能1：1逼和紐卡素，不止主帥蘭歷克不滿意，曾為紅魔鬼隊長的加利尼維利（Gary Neville）也極為憤慨，他將矛頭指向陣中兩員葡萄牙主力C朗拿度和般奴費南迪斯，認為二人的身體語言有問題。



加利尼維利炮轟C朗和般奴費南迪斯。（資料圖片／Getty Images）

加利尼維利在他主持的足球節目《Monday Night Football》中批評C朗拿度，「在這些時刻，當你的隊友需要你，你必須站出來。」

他在球員年代曾與C朗拿度一起並肩作戰，合力贏過3次英超聯賽冠軍，可是深愛曼聯之心，令他連舊隊友也沒情講：「即使我深愛他（C朗），但他也不能這樣跑走，我絕不認同。」加利尼維利所說的是C朗在賽後沒有向北上作客紐卡素的曼聯球迷致謝，直接返入更衣室，「我不理你表現如何，比賽後你也必須走到球迷面前為他們拍掌。當你是全球最佳球員，也是歷來最佳球員之一，你更加需要這樣做。」

C朗拿度賽後未向曼聯球迷致謝，令他受到前隊友加利尼維利批評。（Getty Images）

「他又是這樣跑走了」

今次已非C朗首次在曼聯令人失望的戰果後，直接返入更衣室。10月初他被列作後備，紅魔主場1：1賽和愛華頓一仗，以及11月20日1：4作客慘負屈福特、導致蘇斯克查被炒一戰，他也是如此。

「我們說一說身體語言。今季較早時間曼聯對愛華頓一仗後，C朗直接跑入更衣室時，我們已經說過一次，今晚他又是這樣跑走。」加利尼維利盤點，「在屈福特當每個人也知道領隊將被辭退，他亦是這樣跑走。然後還有作客諾域治一仗。」

加利尼維利大讚卡雲尼以身作則。（Getty Images）

卡雲尼與葡萄牙雙星的分別

除了C朗，這位曼聯「大師兄」不滿對象還有陣中另一葡萄牙球星般奴費南迪斯。「費南迪斯也在抱怨，他們兩個是陣中資深球員，對年輕球員來說，當陣中兩個最佳球員以一副嫌棄隊友『他們全部都不夠好』的嘴臉示人，實在極度沮喪。」

「當隊友需要你的時候，你必須站出來，卡雲尼正是如此。」沒有比較，沒有傷害，陣中前線老將卡雲尼與C朗和般奴二人形成強烈對比，「我不認為卡雲尼的存在會動搖C朗或般奴費南迪斯的地位。卡雲尼挺身而出，協助球內的年輕球員，他實在必須落場。」

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「他們應該是隊中的父親」

加利尼維利更指，他對C朗和般奴的不滿，已累積好一段時間。他一度期望C朗歸隊加上世界級守將華拉尼加盟，能再次為曼聯帶來希望，怎料換來的只有失望。「這件事已困擾我近兩個月，隊中兩名最佳球員，他們向年輕球員展示出來的不屑眼神和身體語言。他們應該做的，其實是去幫助他們。」

「他們應該是隊中的父親，甚至是祖父。我效力曼聯時，也曾犯下重大失誤，當時陣中年長球員有鬧我，但他們同時會安慰我。」對於C朗和般奴的狀況，加利尼維利直指「我認為有點不妥」，重申：「賽後C朗不能這樣跑走，般奴時常不停抱怨，他曾是曼聯的希望。」

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